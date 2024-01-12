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        Haberler Magazin Lee Sun-kyun'un ölümünün araştırılması istendi - Magazin haberleri

        Lee Sun-kyun'un ölümünün araştırılması istendi

        Güney Koreli oyuncu Lee Sun-kyun, 27 Aralık 2023'te başkent Seul'de bir otoparkta aracının içerisinde ölü bulunmuştu. Aralarında Oscar ödüllü 'Parazit' filminin yönetmeni ve oyuncularının da olduğu Güney Koreli meslektaşları, Lee Sun-kyun'un ölümüne ilişkin kapsamlı bir soruşturma talep etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 15:09 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:19
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        • 1

          Güney Koreli sanatçılar, 27 Aralık 2023'te başkent Seul'de bir otoparkta aracının içerisinde cansız bedeni bulunan oyuncu Lee Sun-kyun'un ölümüne ilişkin "kapsamlı" bir soruşturma talebinde bulundu.

        • 2

          'Parazit' filminin yönetmeni Bong Joon-ho'nun da aralarında bulunduğu birçok sanatçı, düzenledikleri basın toplantısında Lee Sun-kyun'un ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

        • 3

          Televizyonda da yayımlanan basın toplantısında, sanatçılar Lee Sun-kyun'un uyuşturucu kullandığı iddiaları ve soruşturmayla ilgili bilgilerin polis tarafından uygunsuz bir şekilde medyaya sızdırıp sızdırılmadığına ilişkin açıklama talep etti.

        • 4

          "KAPSAMLI OLARAK ARAŞTIRMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

          Lee Sun-kyun'un ölümünden önce "adının lekelendiği" ifade edilen toplantıda, "İlgili yetkilileri, polis soruşturmasında bilgilerin güvenliği ile ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını kapsamlı olarak araştırmaya çağırıyoruz" denildi.

          Ölümünden önce Lee Sun-kyun'a ilişkin uyuşturucu kullandığı iddiaları gündeme gelmiş ve soruşturma açılmıştı.

        • 5

          LEE SUN-KYUN HAKKINDA

          Lee Sun-kyun, Güney Kore'nin prestijli Ulusal Sanat Üniversitesi'nden mezun oldu. 2001'de ilk kez bir televizyon projesinde yer aldı. Ünü, Bong Joon-ho'nun Parazit filmiyle dünyaya yayıldı. Oscarlı film, küçük, karanlık bir yarı bodrum katında yaşayan yoksul bir Güney Koreli ailenin hikâyesini anlatıyor.

          'Parazit', filmi 'En İyi Film' Oscar'ını kazanan ilk Güney Kore yapımı oldu.

          Lee Sun-kyun, daha önce uyuşturucu kullanmak suçuyla ifade verdi ve gazetecilere "Yarattığı hayal kırıklığı nedeniyle ailesinden ve kamuoyundan özür dilerim" demişti. Lee Sun-kyun, evli ve iki çocuk babasıydı.

          Fotoğraflar: AP, Avalon

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