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Haberler Futbol İtalya Lecceli futbolcular Umtiti ve Banda, ırkçılığa maruz kaldı

Serie A'da ırkçılık skandalı!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lecce'de forma giyen Samuel Umtiti ve Lameck Banda, ırkçı tezahüratların hedefi oldu.

Giriş: 05.01.2023 - 14:38 | Güncelleme: ABONE OL
Lecceli futbolcular Umtiti ve Banda, ırkçılığa maruz kaldı
AA

Serie A'da dün oynanan ve Lecce'nin sahasında Lazio'yu 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Fransız savunma oyuncusu Umtiti ile takım arkadaşı Zambiyalı forvet Banda, deplasman tribünlerindeki ırkçı tezahüratlara maruz kaldı.

Sezon başında Barcelona'dan kiralanan 29 yaşındaki Umtiti, gözyaşları içinde sahayı terk etti.

Karşılaşmanın hakemi Livio Marinelli, ırkçı tezahüratların ardından oyunu durdurdu ve tezahüratların kesilmemesi halinde maçın devam etmeyeceğini anons ettirdi. Lecce taraftarlarının Umtiti'ye destek veren tezahüratlarıyla mücadele sona erdi.

Lecce Kulübü başkanı Saverio Sticchi Damiani, Umtiti'nin maçın devam etmesini istediğini belirterek, "Çünkü kendisine yapılan hakaretleri sahada yanıtlamak istiyordu. Gerçek bir şampiyon gibi tepki verdi." ifadelerini kullandı.

Umtiti, sosyal medya hesabından "Harika bir galibiyet" paylaşımı yaparken, Jerome Boateng, Naby Sarr ve Alexandre Lacazette'in aralarında yer aldığı isimler Fransız futbolcuya destek verdi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino da sosyal medya hesabından, "Samuel Umtiti ve Lameck Banda ile dayanışma. Yüksek sesle ve net bir şekilde haykıralım: Irkçılığa hayır. İyi insan olan taraftarların büyük çoğunluğu, tüm ırkçıları sonsuza dek susturmak için ayağa kalksın." paylaşımında bulundu.

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