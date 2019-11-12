12 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milyonlarca oyunseverin merakla beklediği ve Avrupa ile Asya’nın en iyi iki takımının karşı karşıya geldiği League of Legends Dünya Finali’nde yüzü gülen taraf FunPlus Phoenix oldu.
Avrupa’nın “süper takımı”, 2019’da katıldığı bütün turnuvaları şampiyonlukla sonuçlandıran G2 Esports’la, Çin ligini domine eden FunPlus Phoenix’in (FPX) son düzlükte karşı karşıya geldiği mücadelede, Sihirdar Kupası’nın sahibi rakibini 3-0 net skorla geçen FPX, oldu. Böylelikle FunPlus Phoenix, Invictus Gaming’in ardından Çin Ligi’ne ikinci Dünya Şampiyonluğunu getirdi.
Paris’te düzenlenen 2019 Dünya Şampiyonası Finali görsel bir şölene sahne oldu. Final heyecanı, Mastercard tarafından hazırlanan açılış şovuyla başladı. Şovun ilk ayağını Awaken performansı oluşturdu. Hemen ardından Riot Games’in sanal grubu True Damage sahne alarak GIANTS şarkısını ilk defa izleyicilerle buluşturdu.
LoL'un bu yılki dünya şampiyonası finali yeni bir rekoru da kırdı. Daha önce 1.6 milyon kişi ile Fortnite Kara Delil etkinliğinde olan Twitch üzerinden anlık izlenme sayısı Paris'te düzenlenen League of Legends Dünya Finali’nde 1.75 milyona ulaştı.
KUPAYA LOUIS VUITTON İMZASI
Sihirdar Kupası'nın Louis Vuitton tarafından tasarlanan özel çantasıyla birlikte sahneye gelmesiyle gösterinin ana bölümü başladı.
Şampiyonanın şarkısı Phoenix, Cailin Russo ve Chrissy Costanza tarafından seslendirilirken oyuncular da sahnedeki yerlerini aldı. Dev mücadelenin sonunda ise kupa, Louis Vuitton tasarımlı özel çantayla, şampiyon oyuncuların elinde yükseldi.
2020 YILININ FİNALİ ÇİN’DE
Dünya Şampiyonun belirlenmesiyle birlikte 2019 yılı için LoL espor rekabeti son bulurken gözler şimdiden 2020’ye çevrildi.
Takımlar 2020’ye kadar dinlenecek ve yeni yılda sezon tüm heyecanıyla devam edecek. 2020’de dünyanın en iyi ekiplerini ağırlama görevini ise bu defa Çin üstlenecek. 2020 Dünya Şampiyonası Finali, Çin’deki 55 bin kişi kapasiteli Şangay Stadyumu’nda yapılacak.
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