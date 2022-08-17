LOL TBF 2022: İZLEYİCİ ÖDÜLLERİ VE HEDİYELERİ

2022 Türkiye Büyük Finali etkinliğine katılamıyorum diye üzülmeyin. Ekran başındaki 17.000 şanslı izleyici Usta İşi de dahil olmak üzere Hextech seti kazanacak. Çeyrek ve Yarı Finaller döneminde de yine usta işi dahil olmak üzere 18.000 Hextech Seti ganimeti şanslı izleyicilere ulaşacak.

Eğer ki biletli bir izleyiciyseniz LoL TBF 2022 alanına girdiğiniz anda hediyeler kazanmaya başlayacaksınız. Bu hediyelerden biri Solmuş Gül Syndra kostümü olacak! Kostüm yalnızca Türkiye sunucusunda kullanılabilecek. Ek olarak da Usta İşi Sandık Seti’de kazanabileceksiniz! Bunun yanı sıra, yukarıda anlattığımız gibi birçok ödüllü etkinlik de sizleri bekliyor olacak.