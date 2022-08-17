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League of Legends 10. yıl festivali nerede, ne zaman yapılacak? LoL TBF bilet fiyatları ne kadar?

League of Legends 10. yıl festivali nerede ve ne zaman yapılacak?

Bu sene İzmir'de yapılacak League of Legends e-sporu zirvesinde LoL 10. yıl festivalinde birbirinden keyifli etkinlikler yapılacak. LoL TBF bilet fiyatları bilgisayar oyunu severlerin gündeminde yer alıyor. Peki LoL 10.yıl festivali ne zaman yapılacak ve giriş ücreti ne kadar? İşte haberimizin detayları...

17.08.2022 - 17:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • LoL TBF 2022 10. yıl festivalinin yaklaşması üzerine ne zaman, nerede yapılacağı, bilet fiyatları, izleyici ödülleri ve hediyeleri merak konusu oldu. Bizde haberimizde sizler için merak ettiğiniz soruların yanıtlarını derledik. İşte haberimizin ayrıntıları...

  • LOL TBF 2022 10.YIL FESTİVALİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞİYOR?

    Heyacanla beklenen festival League og Legends 10.yıl festivali 9 ve 10 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Kapılar 16:00' da açılacak. Festival alanında birçok etkinlik düzenlenecek ve topluluk buluşmaları yapılacak.

    Etkinlikler ve buluşmanın ardından LoL‘ün efsane maçlarını izleyebileceğinizBirlikte İzleyelim etkinliği başlayacak. Daha bitmedi, festival alanında farklı farklı oyunlardan puanlar toplayacak, bu puanlarla ödüller kazanacak ve 10. Yıl Sahnesi’nde yeteneklerinizi sergileyebileceksiniz. Ayrıca sürekli olarak soru-cevap panelleri ve mini turnuvalar da yapılacak. Tüm etkinliklere BİLETSİZ katılım gösterebilirsiniz!

  • LOL TBF 2022: MAÇ ÖNÜ PROGRAMI

    Yukarıda anlattıklarımızın hemen ertesi gününde ise Türkiye Büyük Finali 2022 başlayacak. Kapılar yine 16.00’da açılacak ve taraftarlar sahaya alınacak. Topluluk buluşmaları ve sahne etkinlikleri 2. gün de devam edecek. LoL TBF 2022 saat 20.00’da başlayacak, İzmir Atatürk Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenecek.

    TBF maç önü programında, 10. Yıl özel ödülleri, yarışmalar, röportajlar ve açılış şovu yer alacak. LoL 10. Yıl Festival alanında kurulacak dev ekranlarda konuklar festivalin tadını çıkarırken Türkiye Büyük Finali’ni izleyebilecek.

  • LOL TBF 2022: İZLEYİCİ ÖDÜLLERİ VE HEDİYELERİ

    2022 Türkiye Büyük Finali etkinliğine katılamıyorum diye üzülmeyin. Ekran başındaki 17.000 şanslı izleyici Usta İşi de dahil olmak üzere Hextech seti kazanacak. Çeyrek ve Yarı Finaller döneminde de yine usta işi dahil olmak üzere 18.000 Hextech Seti ganimeti şanslı izleyicilere ulaşacak.

     

    Eğer ki biletli bir izleyiciyseniz LoL TBF 2022 alanına girdiğiniz anda hediyeler kazanmaya başlayacaksınız. Bu hediyelerden biri Solmuş Gül Syndra kostümü olacak! Kostüm yalnızca Türkiye sunucusunda kullanılabilecek. Ek olarak da Usta İşi Sandık Seti’de kazanabileceksiniz! Bunun yanı sıra, yukarıda anlattığımız gibi birçok ödüllü etkinlik de sizleri bekliyor olacak.

  • LOL TBF 2022 BİLET NASIL ALINIR?

    TBF 2022 bilet satın almak için, 17 Ağustos saat 18.00‘a kadar beklemeniz gerekecek. Biletleri BU ADRESTEN 100 TL (KDV dahil) karşılığında satın alabilirsiniz. Bu arada Riot Games örnek alınası bir davranış ile bilet gelirlerini sosyal sorumluluk projesine aktaracak. TBF bilet gelirleri, OYGEM Akademi eğitim ve geliştirme süreçlerine bağışlanacak.

     

    LoL TBF 2022 biletimi bastırmama gerek var mı?
    Hayır, mobil biletinizi girişte gösterebilirsiniz.
    Bilet aldım, etkinliğe gelemedim. Hediye kazanabilir miyim?
    Maalesef bu mümkün değil, hediye kartları girişte dağıtılacak.
    Davetiye ile geldim, ödül kazanabilecek miyim?
    Evet, kazanabileceksiniz!
    TBF 2022 oturma planı nasıl olacak?
    Bilet satışları blok şeklinde yapılacak, seçtiğiniz blokta istediğiniz alana oturabileceksiniz.
    Fotoğraf ve video çekmek serbest mi?
    Fotoğraf ve video çekmek LoL TBF 2022 boyunca serbest ancak ışık ve flaş kullanımı yasak.
    Festival alanında yemek var mı? Dışarıdan yemek getirmek serbest mi?
    Dışarıdan yemek getirilemeyecek ancak festival alanında yiyecek ve içecek temin etme alanları olacak.

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