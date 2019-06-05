LC Waikiki, Koton, Collezione ve DeFacto bugün açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtını sizler için araştırdık. Bugün LC Waikiki, Koton, Collezione ve DeFacto bugün açık mı, kapalı mı? İşte bu mağazaların çalışma saatleri...

LC Waikiki, Koton, Collezione ve DeFacto açık mı, kapalı mı?

Ramazan Bayramı'nın 2. günü bugün. Vatandaşlar alışveriş yapmak için mağazalara akın ediyorlar. Ramazan Bayramı'nda LC Waikiki, Koton, Collezione ve DeFacto mağazaları normal çalışma saatlerinde çalışmaya devam etmektedir. İşte mağazaların çalışma saatleri