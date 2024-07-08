Lazio Başkanı Claudio Lotito'dan Ciro Immobile açıklaması! Beşiktaş...
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Ciro Immobile için kulübü Lazio'dan flaş bir açıklama geldi. Lazio Başkanı Claudio Lotito, yıldız golcü için henüz resmi bir teklif almadıklarını söyledi.
Beşiktaş'ın transfer hedefi Ciro Immobile için yeni bir gelişme daha yaşandı. Lazio Başkanı Claudio Lotito, 34 yaşındaki golcü için henüz resmi bir teklif almadıklarını söyledi.
İtalyan basınına konuşan Lotito, "Immobile için Beşiktaş'tan herhangi bir teklif almadık. Immobile Lazio'nun sözleşmeli oyuncusu, bizimle sözleşmesi var ve herhangi bir teklif almadık. Bu teklifi aldığımızda değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.