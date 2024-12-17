Lazio: 0 - Inter: 6 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 16. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Lazio sahasında Inter'i ağırladı. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçı lacivert-siyahlılar 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı.
İtalya Serie A'nın 16. hafta kapanış maçında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Lazio deplasmanında sahne aldı. Mücadeleyi konuk takım 6-0 kazandı.
Inter'e galibiyeti getiren golleri Hakan Çalhanoğlu (p), Federico Dimarco, Nicolo Barella, Denzel Dumfries, Carlos Augusto ve Marcus Thuram kaydetti.
HAKAN'DAN 1 GOL - 1 ASİST!
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 41. dakikada penaltıdan takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Milli yıldızımız ayrıca 3. golün de pasını verdi.
Bu sonucun ardından Inter üst üste 3. galibiyetini aldı ve 34 puana yükseldi. Lazio ise 31 puanda kaldı.
Ligin 17. haftasında Lazio deplasmanda Lecce'ye konuk olacak. Inter ise sahasında Como'yu ağırlayacak.