Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Lazerle "ben" aldırmak kanser tehlikesine kapı aralıyor

        Prof. Dr. Bengü Nisa Akay, "Lazerle yok edilmeye çalışıldığında deri tümörü bütün vücuda yayılıyor. Bu nedenle benlerin mutlaka uzmanlar tarafından cerrahi yöntemle alınmasını, böyle uygulamalardan uzak durulmasını öneriyoruz" dedi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 15:57
        Lazerle "ben" aldırmak kanser tehlikesine kapı aralıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Euromelanoma Türkiye Başkanı Prof. Dr. Akay, cilt lazer uygulamalarının son dönemde oldukça popüler olduğunu, bu işlemlerin güzellik salonu, kuaför gibi farklı yerlerde yapıldığını söyledi.

        Lazerin gençleşme, leke tedavisi ve epilasyonun yanı sıra "ben" aldırma işlemlerinde kullanıldığına işaret eden Akay, şöyle konuştu: "Maalesef bu işlemler dermatoloji uzmanı olmayan birçok kişi tarafından yapılıyor. Örneğin, kişinin yüzünde 'et beni' zannedilen bir lezyon aslında cilt kanseri olabiliyor ve ehil olmayan kişiler lazerle bu lezyonu yok etmeye çalıştığında deri tümörü bütün vücuda yayılıyor. Bu nedenle vücuttaki benlerin mutlaka uzmanlar tarafından, cerrahi yöntemle alınmasını, lazerle ben yakma, dondurma, aldırma gibi uygulamalardan uzak durulmasını öneriyoruz."

        REKLAM

        Prof. Dr. Akay, lazerle farklı yerlerde "ben" aldırma işlemleri yaptıran ve sonradan kendilerine başvurduğunda en tehlikeli cilt kanseri türü melanom olduğu saptanan hastalarının bulunduğunu anlattı.

        "İNSANLAR BU TİP MERKEZLERE İTİBAR ETMEMELİ"

        Sosyal medya üzerinde "Bir dakikada benlerinizden kurtulun" şeklinde paylaşımlarda bulunulduğuna, hatta bazı eczanelerde asidik solüsyonla "ben" yok etme uygulamaları yapıldığına dikkati çeken Akay, insan sağlığı için risk oluşturan bu tip reklam ve uygulamalara karşı daha etkindenetim mekanizması yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

        Akay, "İnsanlar 'ben yok edilir' mahiyetinde uygulamaların yapıldığı merkezlere itibar etmemeli. En iyi yöntem her zaman lezyonun cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Çünkü bu yöntem benle ilgili patolojik inceleme imkanını da tanır" dedi.

        Lazer epilasyon uygulamalarının, o bölgede bulunan benlerin üzerinde hasar oluşturabildiğini belirten Akay, şunları kaydetti: "Fakat oluşacak hasarın boyutları, lazerin uzun dönem etkileri, deri kanserini tetikleyip tetiklemediği henüz tam bilinmiyor. Bu konuyla ilgili bilimsel çalışmalar şu an çelişkili sonuçlar veriyor. Bu nedenle hiçbir şekilde benlerin üzerine lazer ışığı gelmesini önermiyoruz. Bazen lazer epilasyon yapan merkezler, üzerine beyaz kalem sürerek beni koruduğunu söylüyor fakat bu beyaz kalemin de hiçbir koruyuculuğu yok. Hastalarımızı dermatoskopi cihazlarıyla incelediğimizde lazer sonrası benlerin üzerindeki o hasarı çok net görebiliyoruz. Bu nedenle kol ve bacaklarında çok sayıda ben bulunan hastalarımıza lazer epilasyonu önermiyoruz."

        "GÜNEŞ YANIKLARI DERİ KANSERİ RİSKİNİ ARTIRIYOR"

        Güneş yanıklarının zararlarına da değinen Prof. Dr. Akay, "Özellikle ilk 20 yaşta en az bir kere su toplayacak şekilde güneş yanığı geçirmek melanom dediğimiz deri kanseri riskini artırıyor. Bu nedenle özellikle genç yaş grubun ve elbette yetişkinlerin güneşten çok iyi korunması gerekiyor" diye konuştu.

        Akay, güneşe çıkmadan en az 20 dakika önce güneş koruyucunun kalın tabaka şeklinde vücuda uygulanmasını ve bunun 3 saatte bir tekrarlanmasını önerdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        3 bölgede yangın!
        3 bölgede yangın!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB üyelik süreci ve Yunanistan mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB üyelik süreci ve Yunanistan mesajları
        Kocaeli'de yolcu otobüsüne silahlı saldırı!
        Kocaeli'de yolcu otobüsüne silahlı saldırı!
        Televizyon patladı, kız çocuğu faciayı önledi
        Televizyon patladı, kız çocuğu faciayı önledi
        Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor! Sorumlusu yanlış diyet mi?
        Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor! Sorumlusu yanlış diyet mi?
        Yanan evde ölen çiftle ilgili korkunç şüphe!
        Yanan evde ölen çiftle ilgili korkunç şüphe!
        Antalya 44 dereceyi bekliyor!
        Antalya 44 dereceyi bekliyor!
        Üst geçit altındaki şoke eden olayda genç kadın gözaltında!
        Üst geçit altındaki şoke eden olayda genç kadın gözaltında!
        Putin Wagner'in hukuken var olmadığını söyledi
        Putin Wagner'in hukuken var olmadığını söyledi
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        5 kişinin ölüm hikâyesi isteniyor
        5 kişinin ölüm hikâyesi isteniyor
        Eski sevgilisiyle yeni sevgilisi aynı karede
        Eski sevgilisiyle yeni sevgilisi aynı karede
        Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı
        Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Fenerbahçe'de son dakika
        Fenerbahçe'de son dakika
        Sergen için yorum yok
        Sergen için yorum yok
        Nesli tehlike altındaki vatozlar Antalya kıyılarında
        Nesli tehlike altındaki vatozlar Antalya kıyılarında
        Tadic'te heyecanlandıran gelişme!
        Tadic'te heyecanlandıran gelişme!
        Ölüm nedeni 7 ay sonra açıklandı
        Ölüm nedeni 7 ay sonra açıklandı
        İşte bonservisi elinde olan yıldızlar!
        İşte bonservisi elinde olan yıldızlar!