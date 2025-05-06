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        Haberler Dünya Lavrov: Neredeyse bütün Avrupa bizimle savaşıyor | Dış Haberler

        Sergey Lavrov: Neredeyse bütün Avrupa bizimle savaşıyor

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'nın Rusya'ya yönelik politikalarına değinerek "Şu anda Nazi bayrakları altında silahlanmaya çağrılan Avrupa'nın neredeyse tümü bizimle savaşıyor." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 18:53 Güncelleme: 06.05.2025 - 18:53
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        Lavrov: Avrupa'nın neredeyse tümü bizimle savaşıyor
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        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'daki Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

        Rusya'nın Nazilerden oluşan birliklerle mücadele ettiğini anlatan Lavrov, "Bazı güçler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin meşale alayı düzenleyen Rus karşıtı, ırkçı rejimini desteklerken, savaşmak için gönderdiği askerler kollarına Nazi birliklerinin yamalarını takarken, Nazi bayrakları altında bize karşı birleştiler." ifadelerini kullandı.

        Lavrov, söz konusu birliklerin geçmişte olduğu gibi bugün de Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak için çaba gösterdiğini belirterek, geçmişten alınan diplomatik derslerin unutulmaması gerektiğini söyledi.

        Bu derslerin paha biçilemez olduğunu vurgulayan Lavrov, "Özellikle de mevcut durumda çok kıymetliler. Şu anda Nazi bayrakları altında silahlanmaya çağrılan Avrupa'nın neredeyse tümü bizimle savaşıyor." diye konuştu.

        *Fotoğraf: Pavel Bednyakov / AP

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