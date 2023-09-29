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        Haberler Sağlık Lavabo açıcıların bilinçsiz kullanımı ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor

        Lavabo açıcıların bilinçsiz kullanımı ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor

        "Lavabo açıcı" olarak satılan kimyasal maddelerin bilinçsiz kullanımı sonucu cildinde kalıcı hasarlar ile uzuv kayıpları meydana gelen bazı hastalara Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde doku nakli tedavisi uygulanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 10:39 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:39
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        Lavabo açıcılara dikkat! Uzuv kayıpları...
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        Tıkalı lavabo, tuvalet ve diğer giderlerin açılması için sıklıkla tercih edilen kimyasalların suyla temas etmesiyle oluşan patlama sonucu bunların cilde ve gözlere teması halinde yanma, tahriş ve kimyasal yanıklar meydana gelebiliyor.

        Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezine bu sebeple başvuran hastalara çeşitli tedavi yöntemleri uygulanıyor.

        Mutfağın tıkalı lavabosunu açmaya çalıştığı sırada kimyasalların patlaması sonucu ayaklarında üçüncü derece yanık oluşan 35 yaşındaki Ahmet Şirin, bu merkezde tedavi görüyor.

        Hastanenin Yanık Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Mustafa Turan, Şirinin 30 gün önce lavabo açmak için aldığı kimyasalı kullanmaya başladığı zaman bunların bir anda patladığını, üzerine sıçrayan kimyasalın ileri düzey cilt ve doku kayıpları oluşturduğu için Şirinin hastaneye başvurduğunu belirtti.

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        Hastanın her iki ayağında da üçüncü derece geniş yanıkların oluştuğunu anlatan Turan, hastanın tedavisine hemen başladıklarını, tahrip olan dokuyu 5 ameliyatla temizlediklerini, o kısımların doku nakline hazır hale getirilmesinin ardından bu hafta da işlem yapıp hastayı taburcu etmeyi planladıklarını ifade etti.

        Hastanın kullandığı kimyasalın içeriğinin bilinmediğine, ürünün üzerinde de bir ibare olmadığına dikkati çeken Turan, son birkaç yıldır bu tarz ürünlerin üzerinde "beton eritici" veya "hepsini açar" şeklinde ibareler görmeye başladıklarını, ürünün üzerinde bulunan açıklamalarda da net bilginin olmadığını aktardı.

        "ÜRÜNLERİN ÇOĞUNDA KİMYASAL İÇERİK YAZMIYOR"

        Yerli üretim kimyasalların paketlerine net bir açıklama eklenmediğini vurgulayan Prof. Dr. Turan, "Bu ürünlerin kullanımında mutlaka bilinen markaların tercih edilmesi ve kullanım ibarelerine uyulması gerekiyor. Ürünlerin çoğunda kimyasal içerik yazmıyor. Bir tek şu ipucu verebilir: Lavabo açıcı dışında beton çözücü gibi ibareler varsa mutlaka güçlü kimyasallar ve asitler vardır. Bunların kullanımında daha da çok dikkat edilmesini, koruyucu gözlük, elbise ve eldivenler kullanılmasını öneriyoruz" diye konuştu.

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        İnşatta tesisatçılarca kullanılan özel ürünlerin raflara girmeye başlamasıyla halkın bunlara kolaylıkla ulaşabildiğini belirten Turan, bunları kullanıldıktan sonra insanların çok ağır hasarlarla kliniklere başvurduklarını anlattı.

        Prof. Dr. Turan, uzuv kayıplarından körlüğe kadar giden hasarlarla karşılaşmaya başladıklarına değinerek, "Ayakta, uzuvda veya kritik yerlerde dokular kaybedildikten sonra biz ne kadar düzeltmeye çalışsak bile bazı fonksiyon kayıpları oluyor" dedi.

        Bu tarz bir durumla karşılaşıldığı zaman koruyucu elbiselerin veya giysilerin bir an önce çıkarılması gerektiğinin altını çizen Turan, bol suyla müdahalenin şart olduğunu bildirdi.

        "DİZ KAPAĞIMDAN PAÇALARIMA DOĞRU ASİDİN YAPIŞTIĞINI FARK ETTİM"

        İleri düzeyli yanıkla geldiği merkezde yaklaşık bir aydır yanık tedavisi gören, geçirdiği 5 ameliyatla tahrip olan dokuları temizlenen Ahmet Şirin, doku nakli için gün sayıyor.

        ​​Şirin, tıkalı mutfak lavabosunu açmak için akla ilk gelen ürün olan lavabo açıcısını almak üzere nalbura gittiğini söyledi.

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        Satıcının, kendisine, üzerinde "nitrik asit" ve "profesyonel açıcı" yazan 1,5 litrelik bir sıvı verdiğini dile getiren Şirin, oturur vaziyetteyken kimyasal maddeyi borunun içine boşalttığını, o esnada ürünün çok şiddetli tepkimeye girerek püskürdüğünü anlattı.

        Önce sol kolunun yandığını, hemen ayağa kalktığını aktaran Şirin, şöyle devam etti: "Ellerimde eldiven vardı. Bana satıcı firma hiçbir uyarıda bulunmadı. Ben asit, eritici madde olduğunu tahmin etmiştim. Ürün tekrar püskürdü. Diz kapağımdan paçalarıma doğru asidin yapıştığını fark ettim. Hemen lavaboya koştum, daha çok su döktüm. Baktım daha çok yanıyor. Ayaklarımdan cos diye sesler geliyor. Çok canım yandı. Şoka girdim. Yapacak hiçbir şey olmadığını düşündüm. Salona geçtim. Burada ayaklarımın eridiğini izledim. Keşke o maddenin üzerinde profesyoneller için açıcı yazsalardı."

        İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyleyen Şirin, bağırma sesi üzerine komşularının daireye gelerek kendisini hastaneye götürdüklerini belirtti.

        Şirin, ayağa kalkmamış olsaydı kimyasalın direkt yüzüne geleceğini vurgulayarak, "Gözlerim de eriyebilirdi. Eşime Beni bayıltın diye sızlanmışım. Çünkü ayaklarım yanıyor ama beynim zonkluyor. O derecede acısı var. Bir aydır hastanedeyim. Ayaklarımda üçüncü derece yanıkla geldim" dedi.

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