Lauren Sanchez'e ünlülerle dolu bekârlığa veda partisi: Kim Kardashian ve Katy Perry'li Paris eğlencesi - magazin haberleri

Lauren Sanchez'e ünlülerle dolu bekârlığa veda partisi: Kim Kardashian ve Katy Perry'li Paris eğlencesi - magazin haberleri

Gelecek ay milyarder iş insanı Jeff Bezos ile evlenmeye hazırlanan Lauren Sanchez, ünlü arkadaşlarıyla bekarlığa veda ediyor. 55 yaşındaki Emmy ödüllü eski bir gazeteci olan Sanchez, 61 yaşındaki Jeff Bezos ile evlenmeden önce arkadaşlarıyla Paris'te kutlama üstüne kutlama yaptı.

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Lauren Sanchez gündüz kutlamasına giderken...

Sanchez; arkadaşları Kim Kardashian, Kris Jenner, Katy Perry ve Eva Longoria ile birlikte önce öğlen saatlerinde bir nehir gezisinde tekne kutlamasındaydı.

Kim Kardashian ve Katy Perry, tekne gezisine giderken otelden birlikte çıktı

Bekârlığa veda kutlamaları, perşembe günü başladı. 13 kişilik bir düğün öncesi kız arkadaş kutlamasıyla ilgili Sanchez sosyal medya paylaşımına, "Etrafım karanlık zamanlarda yolumu aydınlatan ve kalbimi şekillendiren kadınlarla çevrili" diye yazdı.

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Oyuncu Eva Longoria, Lauren Sanchez'in yakın arkadaşlarından

Sanchez, Kim Kardashian, Katy Perry, Kris Jenner gibi ünlü arkadaşlarıyla birlikte gündüz saatlerinde tekne gezisinden sonra akşam yemeği için kaldıkları otelden ayrılırken objektiflere yansıdı.

Katy Perry, akşam yemeği için cüretkar bir elbise seçti Sanchez ve arkadaşları, şık kıyafetlerle çıktıkları akşam yemeğiyle haziran öncesi bekârlığa veda kutlamasını tamamladı. Akşam yemeği öncesi otel çıkışı Bezos ve Sanchez'in haziran ayında 500 milyon dolarlık yatlarında İtalya'nın Venedik kıyılarında evlenmeyi planladıkları öğrenildi. Nikâh töreninin yıldızlarla dolu bir davetli listesinin olduğu biliniyor. 2019'da ilişkilerini kamuoyuna duyuran Bezos ve Sanchez çifti, Mayıs 2023'te nişanlandı. Her ikisi de ikinci evliliğini yapacak olan Bezos ve Sanchez'in önceki ilişkilerinden çocukları var. Jeff Bezos daha önce roman yazarı MacKenzie Scott ile evliydi. 1993'te evlenen çift, 2019'da boşanmıştı. 25 yıl evli kalan çiftin dört çocuğu bulunuyor. Lauren Sanchez'in de önceki ilişkilerinden üç çocuğu var.