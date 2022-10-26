Harf Devrimi ne zaman gerçeklemiştir?

Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesi ile gerçekleşen Latin alfabesine geçişin nedenleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Harf Devrimi Ne Zaman Yapıldı?

Harf Devrimi ya da Latin Alfabesinin Kabulü; 1 Kasım 1928 tarihinde çıkarılan Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun ile gerçekleşmiş ve kanunun 3 Kasım 1928 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmiştir.

Latin Alfabesinin Kabulü

Arap alfabesinin Türkçeye uygun olup olmadığıyla ilgili tartışmalar Cumhuriyet döneminin öncesine dayanmaktadır ve bu konuda birçok farklı görüş öne sürülmüştür. Bu konuya bir çözüm getirmek niyetine olan Türkiye Cumhuriyeti’nde ise bu konu 1928 yılının başlarında gündeme gelmiştir.

20 Mayıs 1928 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde rakamların değiştirilmesi ile ilgili kanun görüşülürken yeni alfabe konusu da gündeme gelmiş ve Maarif Vekili Mustafa Necati Bey de bu yolda hazırlıkların yapıldığını ifade etmiştir.

Meclis bünyesinde oluşturan Alfabe Heyeti’nin çalışmalarında yeni alfabe düzenlemesinin yanı sıra, halkın gerçekleşecek olan devrime hazırlanması üzerinde de durulmuş ve gerçekleşecek değişimin beş yıla yayılması üzerinde düşünülmüştür. Bu plan dahlinde, gazetelerde eski harflerin yanında yeni harfler de yer alacak ve insanlar bu şekilde yeni harfleri de öğrenecektir. Mustafa Kemal Atatürk ise bu plana karşı çıkmış ‘’Bu iş ya üç ayda olur ya da hiç olmaz’’ demiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün net tavrı karşısında Bakanlar Kurulu, okuma yazmayı hızlandırmak için Millet Mektepleri açılmasını kararlaştırmış ve bu yönde bir yönetmelik çıkarmıştır.

Başlayan hazırlıkların ardından ilk olarak, öğretmenler ve memurlar yeni harfleri öğrenmeye başlamışlar ve yeni harflerden sınava tabi tutulmuşlardır.