Las Palmas: 1 - Tenerife: 0 (Maç sonucu)

İspanya 2.Lig Las Palmas - Tenerife maçına sahne oldu.Las Palmas maça şu 11'le başladı: Raul, David Garcia, Cala, Daniel Castellano, Danny Blum, David Timor, Alvaro Lemos, Fidel Chaves, Inigo Ruiz, Ruben Castro, Sergio AraujoTenerife ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Dani Hernandez, Samuel Camille, Alberto Jimenez, Jorge Saenz, Raul Camara, Luis Milla, Bryan Acosta, Filip Malbasic, Carlos Ruiz, Iker Undabarrena, Nano Mesaİlk gol 18. dakikada Las Palmas adına Sergio Araujo ile geldi. İlk yarıyı Las Palmas 1-0 önde bitirdi. İlk 45 dakikada Tenerife futbolcuları Filip Malbasic, Raul Camara, Samuel Camille ile Las Palmas futbolcuları Danny Blum, David Garcia sarı kart gördü. Karşılaşmanın ikinci 45 dakikası golsüz bitti.Mücadelenin 2. 45 dakikasında Las Palmas takımında Fidel Chaves oyundan çıkarken Tana mücadeleye dahil oldu, Tenerife takımında ise Carlos Ruiz ve Luis Milla çıktı, Suso ve Paco Montanes girdi. Karşılaşma 1-0 tamamlandı.493 kodlu maçta İddaa'da Las Palmas galibiyetine bahis oynayanlar 1.90 oranını kazandı.