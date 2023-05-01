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Lady Gaga, role girince kendini kaybetti - Magazin haberleri

Lady Gaga, role girince kendini kaybetti

Bir önceki rolünde sette bir psikiyatri hemşiresinin yardımına ihtiyaç duyduğunu itiraf eden Lady Gaga, bu defa 'Joker: Folie a Deux' filminde, 'Harley Quinn' karakterini canlandırırken zorlandı. Kendini role fazla kaptıran Gaga'nın neredeyse Oscar törenindeki sahne performansını iptal etme noktasına geldiği öğrenildi

Giriş: 01.05.2023 - 14:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Lady Gaga, 'Gucci Ailesi' (House of Gucci) filminde 'Patrizia Reggiani' karakterine hayat verirken, rolün ruh sağlığına olan etkilerinden kurtulmak için çekimler bitene kadar bir psikiyatri hemşiresinden yardım almasıyla biliniyor. Şimdi benzer durum, şarkıcının yeni rolü için de geçerli.

  • Lady Gaga'nın yeni rolü ise Joaquin Phoenix ile başrolü paylaştığı 'Joker'in merakla beklenen devamı 'Joker: Folie a Deux' filminde canlandırdığı 'Harley Quinn'.

  • 'Harley Quinn' rolünün Lady Gaga'yı yeniden psikolojik olarak uç noktalara ittiği ve onu bu yıl 13 Mart'taki Oscar performansını neredeyse iptal etmeye zorladığı öğrenildi.

  • Lady Gaga'nın 'Harley Quinn' karakterinin ruh haliyle "fazla" bütünleştiği için gerçek hayatta zorluklar yaşadığı ortaya çıktı.

  • "ROLÜNE KENDİNİ FAZLASIYLA KAPTIRDI"

    DailyMail'e konuşan bir kaynak, 37 yaşındaki Lady Gaga'nın 'Joker'in kız arkadaşı karakterine bürünmek için "metot oyunculuğu" yöntemi kullandığını, "bipolar travma ve akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan bir insan" rolüne kendini fazlasıyla kaptırdığını anlattı.

  • Kaynak, 95'inci Oscar Ödülleri döneminde filmin çekimleri devam ettiğinden, Lady Gaga'nın Oscar’a katılıp katılmayacağını bile törenden sadece 48 saat önce bildirdiğini söyledi.

  • Kaynak, "Lady Gaga o sırada filmin en zor sahnelerini oynuyordu. Kafası tümüyle Harley ile kaplıydı. Karakteri zihninde yaşatarak kendini aşırı uçlara itmişti. Bu nedenle de Oscar töreninde sahneye kot ve tişörtle makyajsız çıkıp şarkı söyledi" dedi.

  • "KARANLIĞI EVE GETİRİYORDUM"

    Lady Gaga, iki yıl önce 'Gucci Ailesi' filminde 'Patrizia Reggiani' karakterini canlandırmasının üzerinde bıraktığı etkileri anlatırken, "Karanlığı eve getiriyordum çünkü 'Reggiani'nin hayatı karanlıktı" ifadesini kullanmıştı. Filmin prodüksiyonundan önce bir ruh sağlığı uzmanı arayışına girdiğini belirten Gaga, "Film çekimleri bitene kadar bir psikiyatri hemşirem vardı. Bunu yapmak zorunda olduğumu hissettim. Benim için daha güvenli olduğunu düşündüm" demişti.

  • "HİÇBİR OYUNCU KENDİNİ BU SINIRA ZORLAMAMALI"

    Bunu oyunculuğa olan bağlılığını "yüceltmek" için söylemediğini belirten Lady Gaga, "Bence hiçbir oyuncu kendini bu sınıra zorlamamalı. Ben de hep neden bunu yaptığımı kendime sordum" diye konuşmuştu.

    "Filmi tamamlarken bazı psikolojik zorluklar yaşadım" diyen Lady Gaga, "Otel odamda 'Reggiani' gibi yaşıyor ve konuşuyordum. Sette onun gibi yaşıyor ve konuşuyordum. Bir gün İtalya’da bir şapkayla yürüyüşe çıktığımı hatırlıyorum. Yaklaşık iki ay boyunca hiç yürümemiştim ve panikledim. Film setindeyim zannettim" ifadesini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: Ap, Splash News

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