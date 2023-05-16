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Lady Gaga'nın takıntılı hayranıyla başı dertte! Evine polis çağırıldı - Magazin haberleri

Lady Gaga'nın takıntılı hayranıyla başı dertte

Lady Gaga'nın evinin etrafında dolaşan şüpheli şahıs nedeniyle ünlü şarkıcının Malibu'daki evine polis çağrıldı. Gaya'ya çiçek vermek istediğini söyleyen şahsın daha önce de hediye vermek için şarkıcının evine girmeye çalışan kişi olduğu ortaya çıktı

Giriş: 16.05.2023 - 10:53 | Güncelleme: ABONE OL
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  • ABD'li şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga'nın başı takıntılı bir hayranı ile dertte. Gaga'nın Malibu'daki evine izinsiz girmeye çalışan bir kişi tespit edildi.

  • Evin etrafında dolaşan kişi nedeniyle Lady Gaga'nın korumaları, tarafından eve polis çağrıldı. Olay esnasında ünlü şarkıcının evde olduğu öğrenildi.

  • Polisler eve ulaştığında, Lady Gaga'nın korumalarının adamı etkisiz hale getirdiği, adamın ünlü şarkıcıya çiçek vermek için orada olduğunu söylediği öğrenildi. Adı açıklanmayan kişi tutuklanmadı.

  • BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞMADILAR

    Olay esnasında Lady Gaga'nın evin içinde ve güvende olduğu öğrenildi. Lady Gaga ile evine izinsiz girmeye çalışan kişinin, birbirleriyle karşılaşmadıkları belirtildi.

  • DAHA ÖNCE DE EVİNE GİRMEYE ÇALIŞMIŞTI

    Bu, aynı kişinin Lady Gaga'nın evine ilk kez girme girişimi değildi. Ünlü şarkıcının koruması, aynı kişinin daha önce de Lady Gaga'ya küçük hediyeler vermek için evine geldiğini söyledi.

    Lady Gaga'nın başı daha önce de bir suç hikâyesiyle derde girmişti. 2021'de beş kişi, Gaga'nın köpek bakıcısı Ryan Fischer'ın göğsünden vurulması ve köpeğinin çalınması sonrası tutuklanmıştı. Saldırıyı yaptığı tespit edilen kişi, 21 yıl hapis cezası almıştı. Fischer, daha sonra saldırganı affetmişti.

    Fotoğraflar: AP, Instagram

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