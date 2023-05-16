DAHA ÖNCE DE EVİNE GİRMEYE ÇALIŞMIŞTI

Bu, aynı kişinin Lady Gaga'nın evine ilk kez girme girişimi değildi. Ünlü şarkıcının koruması, aynı kişinin daha önce de Lady Gaga'ya küçük hediyeler vermek için evine geldiğini söyledi.

Lady Gaga'nın başı daha önce de bir suç hikâyesiyle derde girmişti. 2021'de beş kişi, Gaga'nın köpek bakıcısı Ryan Fischer'ın göğsünden vurulması ve köpeğinin çalınması sonrası tutuklanmıştı. Saldırıyı yaptığı tespit edilen kişi, 21 yıl hapis cezası almıştı. Fischer, daha sonra saldırganı affetmişti.

Fotoğraflar: AP, Instagram