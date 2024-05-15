Léa Seydoux: Kadınların artık yüksek sesle konuşma zamanı geldi

Fransız yıldız; “Oyuncu olarak çok şanslı bir insandım. Kariyerimin başlangıcında bana az çok saygı duyan insanlarla çalıştım. Bazı kadınlar gerçekten mağdur oldu. Ama benim durumumu, gerçekten çok ciddi şeyler yaşamış bir kadınla kıyaslayamam" ifadesini kullandı.