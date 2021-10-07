'La Casa de Papel' dizisinin yıldızı Türkiye'ye geliyor!

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'La Casa de Papel' dizisindeki 'Berlin' karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pedro Alonso O'choro, Epsilon logosuyla okurlara ulaşan Filipo’nun Kitabı’nın tanıtımı için Türkiye'ye geliyor!

Ünlü oyuncu Pedro Alonso O’choro, Türkiye’de Epsilon’un okurlarla buluşturduğu "Filipo'nun Kitabı"yla oyunculuğunun yanı sıra yazar kimliğiyle de başarısını ortaya koyuyor. Alonso illüstrasyonların eşlik ettiği kitabında, hipnoz yoluyla yapılan bir regresyon seansıyla başka bir yaşama ve başka bir bedene yaptığı yolculuğu anlatıyor. Pedro Alonso, geçmişine yaptığı bu spiritüel yolculukta, imparatorluk günlerinde doğuda göreve giden Romalı asker Filipo olarak reenkarne olur.

Yayınevinin misafiri olarak Türkiye’ye gelmeye hazırlanan Pedro Alonso O’choro, düzenlenecek üç farklı etkinlikte sevenleriyle buluşacak. Yazar ilk olarak 14 Ekim 2021 Perşembe akşamı 20.00’de Şebnem Soral Tamer’in moderatörlüğünde gerçekleşecek çevrimiçi bir atölye çalışması için Köprü Atölye Kitap Kulübü’ne konuk olacak. Kitaba dair tüm satırbaşlarının konuşulacağı etkinlikte Alonso, yazar kimliğiyle okurların sorularını da yanıtlayacak. Ücret ve rezervasyonla ilgili detaylı bilgilere Köprü Atölye’nin Instagram hesabından ulaşılabilecek etkinliğin yayın kaydı ise daha sonra sosyal medya üzerinden paylaşılacak.

Pedro Alonso O’choro, 16 Ekim 2021 Cumartesi günü İstinyePark D&R mağazasında, 17 Ekim 2021 Pazar günü ise Akasya Acıbadem D&R mağazasında 12.00-14.00 saatleri arasında, D&R Kitap Fuarı’na özel düzenlenen imza günü etkinliklerinde okurlarıyla buluşacak.

"FİLİPO'NUN KİTABI" HAKKINDA

"Filipo'nun Kitabı"nda hipnoz yoluyla yapılan bir regresyon seansıyla başka bir yaşama ve başka bir bedene yaptığı yolculuğu anlatan Pedro Alonso, bu yolculukta imparatorluk günlerinde doğuda göreve giden Romalı asker Filipo olarak reenkarne olur. Bu görev, imparatorluğun genişlemesine engel olabilecek potansiyel düşmanları tespit etmekten ve gerekirse onları ortadan kaldırmaktan ibarettir. Asi bir grubun lideri olan, hayatını değiştirecek o adamla tanışır. Yilak'ta beklenmedik bir şekilde kimseyi yargılamayan, dinlemek isteyene konuşan, gerçeği bulmaya, vicdanı uyandırmaya ve görünmezi görmeye çalışan bir akıl hocası keşfeder.

Filipo, benliğinin en derinlerine doğru çıktığı yolculukta keşfettiklerinin ona sunduğu öğretileri alabilecek mi? Kimin canını yakacak? Kime minnet duyacak? İnancı sayesinde her şeyin üstesinden gelecek gücü ve cesareti sonunda kendinde bulduğunda, geçmişine yaptığı bu spiritüel yolculukta solmuş tükenmiş ruhuna bir can suyu bulabilecek mi?

Fatmagül Ezici’nin İspanyolca aslından dilimize çevirdiği "Filipo’nun Kitabı", hikayesinin yanı sıra Pedro Alonso ve Tatiana Djordjevic’in ortak çalışmasıyla ortaya çıkan illüstrasyonlarla da dikkat çekiyor.