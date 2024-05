L'Impératrice 26 Mayıs'ta İstanbul'da

KALABALIK DUASI // 20 MAYIS // %100 STUDIO // 20.30

.png

Fiziksel Tiyatro Araştırmaları, Şatonun Altında'dan sonra yepyeni bir araştırmanın sonucunu seyirciyle paylaşmaya hazır. Bu defa özgün bir metni sahneye taşırken anlatının fiziksel ve disiplinler arası olanaklarının peşine düşüyo. Tek kişilik oyun yaklaşımları, resim, plastik sanatlar, fotoğraf, çağdaş dans, geleneksel tiyatro, clown, hikaye anlatıcılığı gibi farklı alanlara temas ediyor. Güncel ve gelenekseli, akılcıl ve mistik olanı, delilik ve bilgeliği İstanbul fonunda merkeze alan bu hikayede yine anlatıcı oyuncuyu, oyunsu enerjiyi, coşkuyu ve teatral hakikati araştırlıyor. Mart 2019'dan beri devam eden bu süreç artık seyircisini bekliyor.

KEL DİVA // 20-21 MAYIS // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Bir İngiliz burjuva ailesinin, İngiliz koltuklarla döşenmiş oturma odası. Bir İngiliz akşamı. Yıkımın ortasında, Bay ve Bayan Smith, ellerinde kalan son İngilizlik kırıntılarıyla Bay ve Bayan Martin’i evlerinde ağırlayacaklar. Peki evde en ufak bir yangın başlangıcı bile yokken İtfaiye Şefi’nin Hizmetçi Mary’nin taburesi üzerinde ne işi var? Onlar Londra dolaylarındaysa bizi delirten, who? Bu kadar yabancılaştıran, what? Diva aslında kelse bizim gerçeğimiz saat kaçta gelecek? Bu karışıklığı sürdürmek kimin işine geliyor? Bilmeye çalışmayalım. Her şeyi olduğu gibi bırakalım. (mı?) Eugène Ionesco’nun, eşsiz kaleminden çıkan soyutlama ve absürdizmin kusursuz bir şekilde harmanlandığı bu oyun; Kel Diva 20-21 Mayıs’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.