Ünlü isim, geçtiğimiz yıl bu unvan ile 23 yaşında milyarder olan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i tahtından etmişti.



Kylie Jenner'ın kendi ismini taşıyan kozmetik markasının, 2019'da 360 milyon dolar satış gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.