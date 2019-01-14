Çıkardığı kozmetik firması ve ünlü markalarla yaptığı reklam anlaşmaları sayesinde geçtiğimiz yıl 166.5 milyon dolar gelir elde eden, aynı zamanda Instagram tarihinin en çok beğenilen gönderisinin sahibi olan Kylie Jenner'ın rekoru elinden alındı.

Instagram'da 123 milyon takipçisi olan Kylie Jenner, bir yumurtaya yenik düştü.

Bebeği Stormi ile birlikte çekildiği fotoğrafıyla Instagram tarihinin en çok beğenilen gönderisinin sahibi olan Kylie Jenner'ın rekorunu yumurta görseli egale etti.

21 yaşındaki genç milyonerin, geçtiğimiz yıl şubat ayında paylaştığı bebeğinin fotoğrafı 18 milyondan fazla beğeni alarak Instagram'da tüm zamanların beğeni rekorunu kırmıştı.

Ancak 4 Ocak'ta World_Record_Egg isimli bir profil tarafından paylaşılan yumurta görseli Jenner'ın pabucunu dama attı.

Yumurta görseli, 10 gün içerisinde 25 milyondan fazla beğeni alarak Instagram tarihinin en çok beğenilen gönderisi olmaya hak kazandı.