Kylian Mbappe durdurulamıyor
Kylian Mbappe, tarih yazmaya devam ediyor. 24 yaşındaki yıldız Fransa formasıyla Cebelitarık filelerine 3 gol göndererek, profesyonel futbolculuk kariyerinde 300 gole ulaştı
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Yaş olarak bakıldığında 300 gole Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Neymar'dan önce ulaşan Fransız yıldız, bunu henüz 25 yaşına girmeden başardı.
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Kylian Mbappe, durdurulamıyor. Paris Saint Germain ve Fransa’nın golcüsü üst düzey performansını milli takıma da taşırken, adını futbol tarihine yazdırmaya devam ediyor.
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Attığı gollerle büyük başarılara imza atan Mbappe, futbol tarihine geçen yıldızları da bir bir geride bırakıyor.
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Fransa Milli Takımı’nın en önemli yıldızı olan Kylian Mbappe, ülkesinin Cebelitarık engelini 14-0’lık tarihi farkla geçtiği karşılaşmada attığı üç golle profesyonel futbolculuk kariyerinde 300 gole ulaşmayı başardı.
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Bu sezon çıktığı 15 maçta 15 gol kaydeden 24 yaşındaki Mbappe, Ronaldo, Messi ve Neymar'ı geride bırakmayı başardı.
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300 gole yaş olarak bakıldığında Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Neymar'dan önce ulaşan Mbappe, bunu henüz 25 yaşına girmeden başardı.
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Fransız yıldız, şu anda 231 golü bulunan Erling Haaland’ın da önünde yer alıyor.
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300 gol barajına Neymar ve Messi’nin 25, Ronaldo’nun ise 27 yaşında ulaştığı düşünüldüğünde, 24 yaşındaki yıldızın kariyeri sona erdiğinde bu üç ismi de geride bırakma ihtimali oldukça kuvvetli.
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Messi'nin sekizinci kez dünyanın en iyi oyuncusu seçildiği son Ballon d'Or sıralamasında üçüncü olan Mbappe, formuyla ödülü gelecek sezon istediğinin de sinyallerini verdi.
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Fransız yıldız, geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla tüm kulvarlarda 43 maçta 41 gol kaydetti.
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24 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Fransa ile Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda da altın ayakkabıyı kazanmayı başardı.
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Paris Saint Germain'de çalkantılı bir sezon geçiren yıldız oyuncunun gelecek yaz kulübüyle olan sözleşmesi sona eriyor.
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Kylian Mbappe'nin adı başta Real Madrid ve Bayern Münih olmak üzere, Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyor.
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