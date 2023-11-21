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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Kylian Mbappe durdurulamıyor - Futbol Haberleri

        Kylian Mbappe durdurulamıyor

        Kylian Mbappe, tarih yazmaya devam ediyor. 24 yaşındaki yıldız Fransa formasıyla Cebelitarık filelerine 3 gol göndererek, profesyonel futbolculuk kariyerinde 300 gole ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 16:35 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:35
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        • 1

          Yaş olarak bakıldığında 300 gole Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Neymar'dan önce ulaşan Fransız yıldız, bunu henüz 25 yaşına girmeden başardı.

        • 2

          Kylian Mbappe, durdurulamıyor. Paris Saint Germain ve Fransa’nın golcüsü üst düzey performansını milli takıma da taşırken, adını futbol tarihine yazdırmaya devam ediyor.

        • 3

          Attığı gollerle büyük başarılara imza atan Mbappe, futbol tarihine geçen yıldızları da bir bir geride bırakıyor.

        • 4

          Fransa Milli Takımı’nın en önemli yıldızı olan Kylian Mbappe, ülkesinin Cebelitarık engelini 14-0’lık tarihi farkla geçtiği karşılaşmada attığı üç golle profesyonel futbolculuk kariyerinde 300 gole ulaşmayı başardı.

        • 5

          Bu sezon çıktığı 15 maçta 15 gol kaydeden 24 yaşındaki Mbappe, Ronaldo, Messi ve Neymar'ı geride bırakmayı başardı.

        • 6

          300 gole yaş olarak bakıldığında Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Neymar'dan önce ulaşan Mbappe, bunu henüz 25 yaşına girmeden başardı.

        • 7

          Fransız yıldız, şu anda 231 golü bulunan Erling Haaland’ın da önünde yer alıyor.

        • 8

          300 gol barajına Neymar ve Messi’nin 25, Ronaldo’nun ise 27 yaşında ulaştığı düşünüldüğünde, 24 yaşındaki yıldızın kariyeri sona erdiğinde bu üç ismi de geride bırakma ihtimali oldukça kuvvetli.

        • 9

          Messi'nin sekizinci kez dünyanın en iyi oyuncusu seçildiği son Ballon d'Or sıralamasında üçüncü olan Mbappe, formuyla ödülü gelecek sezon istediğinin de sinyallerini verdi.

        • 10

          Fransız yıldız, geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla tüm kulvarlarda 43 maçta 41 gol kaydetti.

        • 11

          24 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Fransa ile Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda da altın ayakkabıyı kazanmayı başardı.

        • 12

          Paris Saint Germain'de çalkantılı bir sezon geçiren yıldız oyuncunun gelecek yaz kulübüyle olan sözleşmesi sona eriyor.

        • 13

          Kylian Mbappe'nin adı başta Real Madrid ve Bayern Münih olmak üzere, Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyor.

        • 14
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