KYK yurtları giriş ve çıkış saatleri 2024: KYK yurtları saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

2024-2025 eğitim öğretim yılı yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gençler yurtlarda barınmak için gün sayarken Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü de yeni döneme ilişkin tüm hazırlıklarını tamamladı.

Yurtlarda gençler 16 Eylül’den itibaren kalmaya başlayabilecek. Üniversitenin akademik takvimi gereği dersleri daha önce başlayan öğrenciler ise 13 Eylül’den itibaren yurtta barınma talebinde bulunabilecek.

Yaz ayları boyunca hizmet veren nöbetçi yurtlar da 16 Eylül’e kadar gençlere hizmet vermeye devam edecek.