Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KYK yurtları giriş ve çıkış saatleri 2024: KYK yurtları saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

        KYK yurtları giriş ve çıkış saatleri 2024: KYK yurtları saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının açılış tarihi belli oldu. Yurtlarda gençler 16 Eylül'den itibaren kalmaya başlayabilecek. Peki KYK yurtları giriş ve çıkış saatleri 2024 ne zaman? KYK yurtları saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 13:33 Güncelleme: 11.09.2024 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          KYK yurt giriş ve çıkış saatleri öğrencilerin derslere zamanında yetişebilmesi, yeterince dinlenebilmesi ve güvenliklerinin sağlanması amacıyla düzenlenmiştir. Yurt giriş çıkışlarına uymayan öğrenciler uyarı cezası alıyor. Peki KYK yurtları saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

        • 2

          KYK YURTLARI GİRİŞ - ÇIKIŞ SAATLERİ KAÇ?

          KYK yurtlarında giriş-çıkış saatleri genellikle 06:00 ile 23:00 arasındadır. Bu saatler, öğrencilerin derslere zamanında yetişebilmesi, yeterince dinlenebilmesi ve güvenliklerinin sağlanması amacıyla düzenlenmiştir. Yurt giriş çıkışlarına uymayan öğrenciler uyarı cezası alıyor.

        • 3

          KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

          2024-2025 eğitim öğretim yılı yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gençler yurtlarda barınmak için gün sayarken Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü de yeni döneme ilişkin tüm hazırlıklarını tamamladı.

          Yurtlarda gençler 16 Eylül’den itibaren kalmaya başlayabilecek. Üniversitenin akademik takvimi gereği dersleri daha önce başlayan öğrenciler ise 13 Eylül’den itibaren yurtta barınma talebinde bulunabilecek.

          Yaz ayları boyunca hizmet veren nöbetçi yurtlar da 16 Eylül’e kadar gençlere hizmet vermeye devam edecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        "Senetli satışlar geri döndü"
        "Senetli satışlar geri döndü"
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        Doğalgaz faturalarında yeni dönem
        Doğalgaz faturalarında yeni dönem
        M çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
        M çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Palmiye Sitesinde 151 kişi ölmüştü! O müteahhitle ilgili korkunç gerçek!
        Palmiye Sitesinde 151 kişi ölmüştü! O müteahhitle ilgili korkunç gerçek!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        Habertürk Anasayfa