KYK yurtları giriş ve çıkış saatleri 2024: KYK yurtları saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının açılış tarihi belli oldu. Yurtlarda gençler 16 Eylül'den itibaren kalmaya başlayabilecek. Peki KYK yurtları giriş ve çıkış saatleri 2024 ne zaman? KYK yurtları saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?
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KYK yurt giriş ve çıkış saatleri öğrencilerin derslere zamanında yetişebilmesi, yeterince dinlenebilmesi ve güvenliklerinin sağlanması amacıyla düzenlenmiştir. Yurt giriş çıkışlarına uymayan öğrenciler uyarı cezası alıyor. Peki KYK yurtları saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?
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KYK YURTLARI GİRİŞ - ÇIKIŞ SAATLERİ KAÇ?
KYK yurtlarında giriş-çıkış saatleri genellikle 06:00 ile 23:00 arasındadır. Bu saatler, öğrencilerin derslere zamanında yetişebilmesi, yeterince dinlenebilmesi ve güvenliklerinin sağlanması amacıyla düzenlenmiştir. Yurt giriş çıkışlarına uymayan öğrenciler uyarı cezası alıyor.
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KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?
2024-2025 eğitim öğretim yılı yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gençler yurtlarda barınmak için gün sayarken Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü de yeni döneme ilişkin tüm hazırlıklarını tamamladı.
Yurtlarda gençler 16 Eylül’den itibaren kalmaya başlayabilecek. Üniversitenin akademik takvimi gereği dersleri daha önce başlayan öğrenciler ise 13 Eylül’den itibaren yurtta barınma talebinde bulunabilecek.
Yaz ayları boyunca hizmet veren nöbetçi yurtlar da 16 Eylül’e kadar gençlere hizmet vermeye devam edecek.
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