Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam BAKAN DUYURDU! KYK yurt başvurusu ne zaman? 2025 2026 GSB KYK yurt ve burs/kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler?

        KYK yurt başvurusu ne zaman? 2025 2026 GSB KYK yurt ve burs/kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler?

        YKS tercih sonuçları sonrası KYK yurt ve burs başvuru tarihi gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025-2026 takvimi ile KYK yurt başvurusu başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "Yükseköğretim öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt başvuruları başladı. 2-6 Eylül arasında öğrencilerin başvurularını bekliyoruz." dedi. Peki KYK yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte KYK yurt ve burs başvuru tarihi ile ilgili detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 09:38 Güncelleme: 02.09.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          KYK yurt ve burs başvuruları için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan açıklama geldi. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih merak ediliyordu. E-Devlet üzerinden alınacak olan başvurular için tarih bilgisi geldi. Özellikle şehir dışında okumaya gidenler için KYK yurt başvuru tarihleri büyük önem taşıyor. Peki KYK yurt başvuru tarihi ne zaman ve yurt başvurusu nasıl yapılır, burs başvurusu ne zaman?

        • 2

          KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!

          GSB KYK yurt başvuru tarihlerini Dr. Osman Aşkın Bak canlı yayında basın açıklaması yaparak duyurdu.

          2025-2026 KYK yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular 2-6 Eylül arasında yapılacak.

          Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yurt başvuruları ve yerleştirmeye ilişkin olarak yaptığı açıklamada yurt başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Bak şöyle dedi: "Türkiye'deki barınma sistemi dünyada bir emsal teşkil etmektedir. 2002 yılında 182 bin yatak kapasitesi varken, bu rakam 870 binin üzerine çıkmış durumda. Yurtlarımızda öğrencilerimize sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri ücretsizdir. Yurtlarımızı ayrıca pandemi ya da doğal felaketlerin ardından vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. GSB yurtları gençlerimize umut veren bir başarı alanıdır. Yapımı hızla devam eden yurtlarımız da vardır. Gençlerimiz için çıtayı daha yukarıya taşıyacağız. 2025-2026 öğretim yılı için 2-6 Eylül tarihleri arasında gençlerimizin yurt başvurusunu başlatıyoruz."

        • 3

          KYK YURT TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ

          1.tip ve 2. tip: Yurtlar genellikle 6-8 öğrencilik odalardan oluşuyor. Tip 1-2 KYK yurdunda kalan öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçları karşılanıyor. Bu yurtta sabah kahvaltısı ve akşam yemeği bulunuyor.

          3.tip ve 4. tip: KYK yurtlarında oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişebiliyor. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanı olabiliyor.

          5.tip ve 6. tip: KYK yurtları diğer tiplere göre en yüksek yurt ücreti ve depozito ücretine sahiptir ve bu yurtlarda odalar 1, 2 ve 3 kişiliktir. 5 ve 6. tip yurtlarda tuvalet ve banyolar her odada bulunuyor.

        • 4

          KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

        • 5

          KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          KYK burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl KYK burs başvuruları Ekim ayının ikinci haftasında alınmıştı. KYK burs başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır. KYK burs başvuruları yurt başvurularından sonra başlıyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Almanya'da yeni zorunlu askerlik modeli
        Almanya'da yeni zorunlu askerlik modeli
        Afganistan'daki depremde can kaybı 900'e çıktı
        Afganistan'daki depremde can kaybı 900'e çıktı
        Barış Alper kalıyor!
        Barış Alper kalıyor!
        14 yaşında öldürdü... Çocuk tetikçi kamerada!
        14 yaşında öldürdü... Çocuk tetikçi kamerada!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Trabzon'dan G.Saray'a 8'inci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 8'inci transfer!
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı!
        Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı!
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        Trump günler sonra ortaya çıktı
        Trump günler sonra ortaya çıktı
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        Altıncı bölge prim teşvikine uzatma
        Altıncı bölge prim teşvikine uzatma
        Habertürk Anasayfa