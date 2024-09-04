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        Haberler Bilgi Yaşam KYK yurt başvuru sonuçları 2024 açıklandı mı? KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB e-Devlet KYK yurt sonucu sorgulama ekranı

        KYK yurt başvuru sonuçları 2024 sorgulama ekranı e-Devlet: GSB KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        20-24 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan KYK yurt başvuru sonuçları için geri sayım devam ediyor. Bir yurda yerleşip yerleşemediklerini merak eden öğrenciler ''KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt arıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı e-Devlet Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak sonuçlar için heyecan dorukta. Peki, 2024 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte GSB KYK yurt sonuçları sorgulama e-Devlet ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 09:41 Güncelleme: 04.09.2024 - 09:45
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        • 1

          24 Ağustos’ta tamamlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları sonuç adımında. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala gözler GSB son dakika duyularına çevrildi. Bu kapsamda ‘’KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?’’ sorusu binlerce adayın gündeminde. Başvuru sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı e-Devlet Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak. Pek 2024 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

        • 2

          KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları, 20-24 Ağustos 2024 tarihleri arasında tamamlandı.

          Ancak 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

          Geçtiğimiz yıl sonuçlar 13 Eylül'de açıklanmıştı. Buradan hareketle 2024-2025 yılı KYK yurt sonuçlarının Eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

        • 3

          KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

          Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak sonuçlarına erişebilecek.

        • 4

          Yurt başvuru sonuçlarında adaylar asıl veya yedek olarak yurt hakkı elde edebilecek. Belirlenen dönemlerde kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek adaylar sıralamaya göre çağrılacak.

          Başvuru sonuçları ekranında öğrencilerin yurt kazanması durumunda yurt adresi, şehir, öğrenci adı, kayıt tarihleri ve gerekli belgeler yer alacak.

          KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          KAYITLAR NASIL YAPILACAK?

          YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.

        • 6

          ÖĞRENCİLERDEN İLK KAYIT ÜCRETİ ALINACAK

          Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

        • 7
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