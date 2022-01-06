Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuru sonuçları geçtiğimiz ay sonuçlanmış, 2021-2022 Akademik yılından itibaren KYK bursu ve kredisi alacak önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri belirlenmişti. KYK burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ilk ödemesi Ocak ayında yatacak. KYK 2022 Ocak ayı burs ve kredileri yattı mı, ne zaman yatacak? KYK Ocak ayı burs ve kredi ödeme tarihleri

2022 KYK KREDİ BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan KYK brs ve kredi ödemelerine başlandığına ilişkin bir açıklama henüz gelmedi ancak KYK burs ve kredi ödeme takvimine göre burs ve kredilerin bugünden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredi ödemeleri ödeme takvimi şöyle:

TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar için KYK burs ve kredi ödemeleri ayın 6'sında

TC kimlik numarasının sonu '2' olanlar 7'sinde,

TC kimlik numarasının sonu '4' olanlar 8'inde,

TC kimlik numarasının sonu '6' olanlar 9'unda,

TC kimlik numarasının sonu '8' olanlar 10'unda ödenecek.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR? 2021-2022

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl belirleniyor.

2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.