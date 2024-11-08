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        Haberler Bilgi Yaşam KYK ilk burs ödemesi ne zaman? GSB 2024 2025 KYK burs kredi ödeme tarihleri takvimi

        KYK ilk burs ödemesi ne zaman? 2024 2025 KYK burs kredi ödeme tarihleri

        KYK ilk burs ödemesi üniversitelere gidecek olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 18 yaşını geçen öğrencilerin kendileri, 18'den küçük öğrencilerin ise velilerinin en geç 8 Kasım'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnameyi onaylaması gerekiyor. Taahhüt onayının ardından öğrenciler KYK bursları için bekleyişe geçecek. Peki KYK ilk burs ödemesi ne zaman? İşte, 2024 2025 KYK burs kredi ödeme tarihleri ile ilgili bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 12:01 Güncelleme: 08.11.2024 - 12:01
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        • 1

          KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından kredi ve burs ücretlerinin ne zaman, hangi ayda yatacağı merak konusu oldu. Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredilerini alacaklar.Peki KYK ilk burs ödemesi ne zaman? 2024 2025 KYK burs kredi ödeme tarihleri

        • 2

          İLK KYK NE ZAMAN YATACAK?

          Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü web sitesinde yapılan açıklamaya göre; ilk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

        • 3

          KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları GSB duyurusu ile ilan edildi. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek.

        • 4

          BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL ÇEKİLİR?

          KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

          Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç kartınızı teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile şubelerden öğrenebilirsiniz.

          Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır. Ayrıca internet şube, mobil uygulamalarımız ve Müşteri İletişim Merkezi 0850 258 00 00 aracılığıyla da hesabınızı Bankkart Genç’inize bağlayabilirsiniz.

        • 5
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