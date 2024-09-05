Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025 GSB KYK yedek yurt başvuru tarihleri belli oldu mu?

        KYK ek yurt başvuruları ne zaman? 2024-2025 GSB KYK yedek yurt başvuru tarihleri belli oldu mu?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları açıklandı. Akabinde ise KYK ek yurt başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İlk sonuçlara göre yedek sıraya alınan öğrenciler, ek yurt başvurularıyla bir kez daha şansını deneyecek. Peki 2024-2025 KYK ek yurt başvuruları ne zaman? GSB KYK yedek yurt yerleştirme başvuru tarihleri belli oldu mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 15:32 Güncelleme: 05.09.2024 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt sonuçları açıklandı. KYK ilk kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından yedek yurt başvuruları alınacak. Öğrenciler, kalan kontenjanlara göre GSB yurtlarına yerleştirilecek. Herhangi bi yurda yerleşemeyen adaylar, ‘’2024-2025 KYK ek yurt başvuruları ne zaman?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2024-2025 KYK ek yurt başvuru tarihleri belli oldu mu?

        • 2

          2024-2025 KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuru tarihleri ile ilgili bir açıklama gelmedi.

          KYK ilk kayıt işlemleri, 7 Eylül'de sona erecek. Buna göre, KYK ek yurt (yedek yurt) başvurularının ilk kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından alınması bekleniyor.

          Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

        • 3

          2024-2025 KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile GSB Yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

          2024-2025 yılı KYK yurt sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.

        • 4

          KYK YURT KAYIT TARİHLERİ

          GSB yurt kayıt işlemleri 7 Eylül'de sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 7 Eylül saat 23.59 ’a kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

          Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor.

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        "Kabul edilebilir değil!"
        "Kabul edilebilir değil!"
        Vestel 3 yılda değerini 2'ye katlamayı hedefliyor
        Vestel 3 yılda değerini 2'ye katlamayı hedefliyor
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat
        Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Ünlüler arasında yeni akım
        Ünlüler arasında yeni akım
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Habertürk Anasayfa