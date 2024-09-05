KYK ek yurt başvuruları ne zaman? 2024-2025 GSB KYK yedek yurt başvuru tarihleri belli oldu mu?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları açıklandı. Akabinde ise KYK ek yurt başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İlk sonuçlara göre yedek sıraya alınan öğrenciler, ek yurt başvurularıyla bir kez daha şansını deneyecek. Peki 2024-2025 KYK ek yurt başvuruları ne zaman? GSB KYK yedek yurt yerleştirme başvuru tarihleri belli oldu mu?
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Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt sonuçları açıklandı. KYK ilk kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından yedek yurt başvuruları alınacak. Öğrenciler, kalan kontenjanlara göre GSB yurtlarına yerleştirilecek. Herhangi bi yurda yerleşemeyen adaylar, ‘’2024-2025 KYK ek yurt başvuruları ne zaman?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2024-2025 KYK ek yurt başvuru tarihleri belli oldu mu?
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2024-2025 KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuru tarihleri ile ilgili bir açıklama gelmedi.
KYK ilk kayıt işlemleri, 7 Eylül'de sona erecek. Buna göre, KYK ek yurt (yedek yurt) başvurularının ilk kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından alınması bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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2024-2025 KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile GSB Yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
2024-2025 yılı KYK yurt sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.
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KYK YURT KAYIT TARİHLERİ
GSB yurt kayıt işlemleri 7 Eylül'de sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 7 Eylül saat 23.59 ’a kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.
Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor.
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