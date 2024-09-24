KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman? KYK ek tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. YKS ek yerleştirme sonuçları sonrası üniversiteye kayıt işlemleri 25-30 Eylül'de, elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül'de yapılıyor. Barınma ihtiyacını karşılamak isteyen öğrenciler için ise KYK ek tercih yurt başvuruları merak ediliyor. Peki KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman, ek tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü KYK ek tercih yurt başvuruları bu sene de e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Peki KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman?
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KYK EK TERCİH YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Üniversiteye ek kontenjan, özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencileri için yurt başvuruları henüz başlamadı. Yakın zaman içinde KYK'dan konuya dair açıklama gelmesi bekleniyor.
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BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacak.
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