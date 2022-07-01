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KYK bursu ne zaman kesilir 2022? KYK bursları ne zaman ve neden kesilir?

KYK bursları ile ilgili yoğun araştırmalar söz konusu. Söz konusu burstan faydalanan binlerce öğrenci; KYK bursunun ne zaman ve neden kesildiğine ilişkin aramalar yapıyor. Konuyla ilgili olarak son durumu derledik. İşte merak edilen soruların yanıtları...

01.07.2022 - 20:49 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yurt genelindeki binlerce öğrencinin merakla araştırdığı KYK burslarının kesilmesi ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. Peki, KYK bursları ne zaman ve hangi durumlarda kesilir? İşte konuya dair bilinmesi gereken tüm bilgiler...

  • KYK BURSU NE ZAMAN KESİLİR?

    KYK kredi ödemeleri, öğrencilerin normal öğrenim sürelerince yapılmaktadır. 2021-2022 öğretim yılı itibariyle normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerin kredi ödemesi haziran ayı itibariyle sona erecektir.

    2021-2022 öğretim yılı Haziran ayı itibariyle normal öğrenim süresinin tamamlayan öğrenciler geri ödemelerini kyk.gsb.gov.tr adresinde yer alan kredi borç sorgulama ekranından takip edebilirler.

    Mevzuat gereği kredi borçları, öğrenciye ödenen kredi miktarına Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilir.

  • KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

    Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

    Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

    Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

    Öğretim kurumunun kapatılması,

    Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,

    Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

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