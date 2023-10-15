KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu? 2023-2024 üniversite KYK burs ve kredi ödemelerine zam gelecek mi?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan duyurunun ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları 12 Ekim Perşembe günü itibarıyla başladı. Öğrencilerin arama motorlarında araştırdığı: "KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu? 2023-2024 üniversite KYK burs ve kredi ödemelerine zam gelecek mi?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, KYK burs ve kredi başvurularının başladığını bildirdi. Bu kapsamda araştırılan: "KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu? 2023-2024 üniversite KYK burs ve kredi ödemelerine zam gelecek mi?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
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KYK BAŞVURU TARİHLERİ NE?
KYK burs ve kredi başvuruları 12-19 Ekim günleri arasında gerçekleştirilecek.
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KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİNE ZAM GELECEK Mİ?
Son olarak 2023 yılı Ocak ayında yapılan zam ile birlikte lisans öğrencilerine ödenen burs ücreti 1250 TL'ye yükselmişti.
2024 KYK burs ve kredi ödemelerine Ocak ayında zam geleceği tahminler arasında fakat konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi.
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KYK BURS-KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. Adaylar, KYK burs başvuru işlemlerini aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla gerçekleştirebilir.
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2023 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?
KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL
KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL
KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL