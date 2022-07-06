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KYK bursu Kurban Bayramı öncesi yatacak mı? Temmuz 2022 KYK burs ödeme tarihleri: KYK burs ve kredileri ne zaman ödenecek, erken yatacak mı?

KYK bursu Kurban Bayramı öncesi yatacak mı? Temmuz 2022 KYK burs ödeme tarihleri

KYK burs ödeme tarihleri, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılan burs ödemeleri bu yıl Kurban Bayramı tatiline denk geliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan kredi ve burs alan binlerce öğrenci KYK ödemelerinin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. İşte, Temmuz 2022 KYK burs ödeme tarihleri...

06.07.2022 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kurban Bayramı'na sayılı günler kala KYK burs ödeme tarihleri gündeme geldi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte birçok kalemin ödemeleri bayramdan önce gerçekleştiriliyor.  Memur, emekli, yaşlı ve engelli maaşlarının bayramdan önce ödeneceği Cumhurbaşkanı Erdoğan  tarafından açıklanırken gözler Temmuz 2022 KYK burs ve kredilerinin ödeneceği tarihe çevrildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs ve kredi alan öğrenciler "KYK bayramdan önce yatacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi ödeme tarihleri...

  • KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

    KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimik numarasının son rakamına göree ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılmaktadır.

  • KYK BURSU BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

    Memur, emekli, yaşlı ve engelli maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatırılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. 2022 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 7 Temmuz'a kadar hesaplara yatırılacağının açıklanmasının ardından gözler KYK ödemelerine çevrildi. 

    KYK burs ve kredi ödemelerinin bayram tatiline denk gelmesiyle birlikte ödemelerşn Kurban Bayramı tatilinden önce yatırılması bekleniyor. Bu konu hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

  • 2022 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?

    2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

    Lisans öğrencileri 850 lira

    Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

    Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

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