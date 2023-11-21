KYK ilk burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu sorunun yanıtına çevrildi. Burs ve kredi başvurusu almaya hak kazanan öğrenciler, 19 Kasım tarihine kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onayladı. Bunun ardından "KYK bursları ne zaman yatacak ve toplu mu ödenecek?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte, 2023-2024 KYK burs ve kredi toplu ödemesi hakkında gelişmeler...