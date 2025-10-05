KYK burs ve kredi başvuruları için bekleyiş sürüyor. Eğitim hayatları süresince devlet desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri ‘’KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı?’’ sorusuna yanıt arıyor. 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun duyuruları yakından takip ediliyor. 2025 Ocak ayı itibarıyla burs ücreti ön lisans ve lisans için aylık 3 bin TL olarak belirlenmişti. Peki, KYK başvuruları ne zaman başlayacak, kredi ve burs miktarı artacak mı, ne kadar olacak? İşte son durum…