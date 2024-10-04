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        Haberler Bilgi Gündem KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 - 2025 GSB KYK burs ve kredi başvuru şartları ne?

        KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

        KYK burs başvuru tarihleri öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Binlerce üniversite öğrencisi, yapılacak resmi duyuruyu sabırsızlıkla bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan tarihler doğrultusunda, KYK burs başvuru koşullarını karşılayan öğrenciler başvurularını gerçekleştirebilecek. Burs hakkı kazanamayan öğrencilere ise geri ödemeli kredi imkanı sunulacak. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025 KYK burs başvuru koşulları nelerdir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 22:15 Güncelleme: 04.10.2024 - 22:15
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        • 1

          Üniversite öğrencilerine maddi destek sağlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) 2024-2025 eğitim yılı burs başvuru takvimi merakla bekleniyor. Öğrenciler için önemli bir destek kaynağı olan KYK burs başvuruları, her yıl belirlenen tarihlerde online olarak alınıyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Tarihler belli oldu mu? KYK bursları ile ilgili en güncel bilgilere buradan ulaşabilirsiniz...

        • 2

          2024-2025 KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          KYK kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz yıl 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

        • 3

          Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor. Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan konuya ilişkin bir son dakika açıklaması gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 4

          KYK BURS-KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

        • 5

          ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER

          Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi

          Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

          Sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrencile

          Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

          Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

          Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

          Amatör milli sporcu olan öğrenciler.

        • 6

          AYNI ANDA HEM BURS HEM KREDİ ALINABİLİR Mİ?

          Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

          KYK BURSU NE KADAR?

          2024-2025 KYK burs ve kredi güncel tutarları henüz paylaşılmadı. Geçtiğimiz yılın KYK burs ücretleri 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkmıştı.

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