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        Haberler Bilgi KYK burs başvuru tarihleri: 2024 2025 KYK burs başvurusu ne zaman, hangi tarihte?

        KYK burs başvuru tarihleri: 2024 2025 KYK burs başvurusu ne zaman, hangi tarihte?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs başvuru tarihleri üniversitelerin açılış tarihine yakın araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan YKS tercih sonuçları sonrası adayların kazandığı üniversite belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) duyurusunun ardından, KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden başlayacak. Peki KYK burs başvuru tarihleri ne zaman, başladı mı, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 15:21 Güncelleme: 15.08.2024 - 15:21
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        • 1

          KYK burs başvuru tarihleri gündemde yer alıyor. Üniversite tercih sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim yılı için bir yükseköğrenim programına yerleşen öğrencilere KYK bursu ve öğrenim kredisi imkanından yararlanmak isityor. Peki KYK burs başvurusu ne zaman, hangi tarihte?

        • 2

          KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve öğrenim kredisi için başvuru süreçleri 2024-2025 yılına dair henüz duyurulmadı.

          Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı. 2024 - 2025 dönemi burs başvuru sürecinin benzer şekilde ekim ayı ortasına kadar başlatılması bekleniyor.

          KYK BURS/KREDİ İLK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

          İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme gerçekleşir.

        • 3

          KYK BURS - KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

          Burs/kredi başvuruları her yıl e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep ediliyor ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs veriliyor, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi bağlanıyor.

          Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

          Ön lisans öğrencileri,

          Lisans öğrencileri,

          İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

          Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

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