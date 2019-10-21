2019 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından düzenlenen burs başvuruları bugün 21 Ekim 2019 saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapılacak. Öğrenciler kredi burs ve geri ödemesiz burslardan faydalanabilecek. Peki, KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2019

Geçtiğimiz sene göz önünde bulundurmak gerekirse KYK burs başvuru sonuçları Kasım ayında açıklanmıştı. Başvuruların bu sene de Kasım'da açıklanacağı ön görülüyor. KYK sonuçlarına da e-devlet üzerinden görüntülenebilecek.

2019 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi miktarı en son geçen sene zamlanarak 500 lira olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK burs ve kredi miktarına zam yapılacağı müjdesini verdi. Ancak yapılacak zammın miktarı henüz netleşmedi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,

Lisansta 500 TL

Yüksek Lisansta 1.000 TL

Doktorada 1.500 TL