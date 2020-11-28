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Girişimcilerin sürdürülebilir ve ölçeklenebilir teknoloji girişimleri başlatmalarına destek veren Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS, bu yıl 6'ıncı dönemini gerçekleştirdiği hızlandırma programları kapsamında toplam 30 girişim desteklendi.

Pilot proje, ürün lansmanı, hibe desteği, fatura kesme, kullanıcı sayısını artırma ve tohum öncesi yatırım toplama gibi farklı hedefler içinden iş modellerine ve aşamalarına göre seçtikleri hedeflere odaklanan KWORKS20 girişimleri pandemi sürecinde mücadele ederek ve KWORKS ekibinin desteğiyle somut başarılar elde etti. 7 hızlandırma girişiminin 6'sı program dönemi içerisinde fatura keserek önemli bir başarıya imza attı.

KWORKS'20 Demo Günü'nün ilk oturumunda hızlandırma programına dahil olan Sentinel, RentRovi, Adsbot, Emoty.AI, SmartOpt, ZGN ve Macerita girişimleri sunumlarını gerçekleştirdi.

İkinci oturumda ise KWORKS'20 Ön Hızlandırma, Kampüs Ön Hızlandırma ve Kampüs Derin Teknoloji programlarında yer alan Fetalİst, Actinfly, VulnHero, Iongenics, RTEX, Alloy Additive, Manjo, ParkPilot, Türkçeyaz, Jetlexa ve Simpicy girişimleri sahne aldı.

KWORKS'20 Demo Günü kapsamında girişimler ayrıca, sunumlar öncesi ve sonrasında çevrimiçi gerçekleşen eşleşme etkinliğinde yatırımcılar ve kurumsal şirketler ile bir araya gelerek işbirliği ve yatırım görüşmeleri gerçekleştirdi.