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        Haberler Yaşam Kuzu ile yapılan en iyi yemekler açıklandı! İlk sırada Türk lezzeti var!

        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!

        Geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten TasteAtlas (Lezzet Atlası), kuzu ile yapılan en iyi lezzetleri sıraladı. Dünyanın dört bir yanındaki 'kuzu etli yemekler' listesine Türkiye'den 10 lezzet girdi. Birinci sırada ise 'İskender kebap' yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 14:15
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        • 1

          İşte kuzu ile yapılan 50 lezzet

          50- Kadınbudu köfte, Türkiye

        • 2

          49- Nane soslu kuzu kızartma, İngiltere

        • 3

          48- Cordero al palo, Şili

        • 4

          47- Kabil pilavı, Afganistan

        • 5

          46- İslim kebabı, Türkiye

        • 6

          45- Seekh kebap, Pakistan

        • 7

          44- Lancashire güveci, İngiltere

        • 8

          43- İrlanda usulü güveç

        • 9

          42- Jingisukan, Japonya

        • 10

          41- Çoban turtası (Shepherd's pie), İngiltere

        • 11

          40- Lakeland kuzu bacağı kızartması, İngiltere

        • 12

          39- Buğulama, Azerbaycan

        • 13

          38- Chenjeh kebabı, İran

        • 14

          37- Lüle kebabı, Azerbaycan

        • 15

          36- Janjetina ispod peke, Hırvatistan

        • 16

          35- Cordero patagónico al asador, Arjantin

        • 17

          34- Piti, Azerbaycan

        • 18

          33- Dande kebabı, İran

        • 19

          32- Stufat, Romanya

        • 20

          31- Tanjia, Fas

        • 21

          30- Çoban kebabı, Afganistan

        • 22

          29- Antikristo, Yunanistan

        • 23

          28- Chakhchoukha, Cezayir

        • 24

          27- Beyti, Türkiye

        • 25

          26- Galouti kebabı, Hindistan

        • 26

          25- Alinazik kebabı, Türkiye

        • 27

          24- Pinnekjøtt, Norveç

        • 28

          23- Rogan josh, Hindistan

        • 29

          22- Koobideh, İran

        • 30

          21- Loghmeh kebap, İran

        • 31

          20- Patatesli kuzu kızartma, Yunanistan

        • 32

          19- Kleftiko, Yunanistan

        • 33

          18- Barg kebap, İran

        • 34

          17- Çöp şiş, Türkiye

        • 35

          16- Lechazo, İspanya

        • 36

          15- Khoresh gheimeh, İran

        • 37

          14- Abgoosht, İran

        • 38

          13- Arrosticini, İtalya

        • 39

          12- Tsigaristo, Yunanistan

        • 40

          11- Ghormeh sabzi, İran

        • 41

          10- Cordero asado, İspanya

        • 42

          9- Païdakia, Yunanistan

        • 43

          8- Hünkar beğendi, Türkiye

        • 44

          7- Lagman, Çin

        • 45

          6- Adana kebabı, Türkiye

        • 46

          5- Döner kebap, Türkiye

        • 47

          4- Khashlama, Gürcistan

        • 48

          3- Kabab torsh, İran

        • 49

          2- Cağ kebabı, Türkiye

        • 50

          1- İskender kebap, Türkiye

          *Haberin görselleri Shutterstock, AP, Reuters ve AA'dan alınmıştır.

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