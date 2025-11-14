Habertürk
        Kuzey Yarımküre'de 'H3N2' alarmı

        Küresel sağlık uzmanları, haziran ayında ortaya çıkan yeni 'H3N2' türünün Kuzey Yarımküre'de hızla yayılması nedeniyle uyarıda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 09:17 Güncelleme: 14.11.2025 - 09:17
        Kuzey Yarımküre'de 'H3N2' alarmı
        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Solunum Yolu Tehditleri Birimi Başkanı Dr. Wenqing Zhang, haziran ayında ortaya çıkan yeni ‘H3N2’ türünün ‘çok hızlı yayıldığını ve bazı ülkelerde baskın hale geldiğini’ bildirdi.

        Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi Başkanı James Mackey de grip vakalarının geçen yıla göre üç katına çıktığını belirterek, ülkenin zorlu bir kışa girdiğini söyledi.

        Kanada’da da benzer bir artış yaşandığını aktaran uzmanlar, Japonya’da ise benzeri görülmemiş grip vakaları olduğunu kaydetti. Tokyo’da grip vakalarının geçen yılın aynı dönemine göre altı kat yükseldiği, ülke genelinde 2 bin 300’den fazla okul ve kreşin kısmen kapatıldığı aktarıldı.

        İNFLUENZA A GRUBUNDA YER ALIYOR

        Bilim insanları, ‘H3N2’nin, influenza A grubunda yer aldığını açıkladı. Ülke genelinde grip A testlerinin pozitif çıktığına dair çok sayıda bildirim olsa da ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), hükümetin kapanması nedeniyle 26 Eylül’den bu yana detaylı ulusal grip verisi yayımlamıyor. Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Prof. Dr. William Schaffner, CDC’deki büyük ölçekli işten çıkarmalar nedeniyle veri toplama ve analiz sürecinin daha da aksayabileceğini ifade etti.

        Schaffner, eyalet ile üniversite laboratuvarlarının devreye gireceğini fakat ulusal izlemenin önceki yıllardaki kadar hızlı ve kapsamlı yapılamayacağını vurguladı. Schaffner, “Aşı tam eşleşmese bile onlarca yıllık veriler, hastaneye yatışları ve yoğun bakım ihtiyacını belirgin şekilde azalttığını gösteriyor” dedi.

