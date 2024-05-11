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        Haberler Dünya Kuzey Kore, yeni geliştirilen çok namlulu roketatar sisteminin test atışını yaptı

        Kuzey Kore, yeni geliştirilen çok namlulu roketatar sisteminin test atışını yaptı

        Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin bu yıl itibarıyla kullanmayı planladığı yeni çok namlulu roketatar sisteminin test atışını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 11:26 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:26
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        Kuzey Kore yeni roketatar sistemini test etti
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        Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim, çok namlulu roketatar sisteminin bu yıl üçüncü kez düzenlenen test atışını gözlemledi.

        Yeni geliştirilen 240 milimetre çok namlulu roketatar ve güdümlü füzelerin, 2024-2026 döneminde yedek ekipman olarak konuşlandırılması planlanıyor.

        Kuzey Kore ordusunun yeni geliştirilen sistemlerle çok namlulu roketatar kapasitesinde niteliksel bir değişiklik yapacağı ve buna bağlı olarak savaş alanlarındaki kullanımının artacağı öngörülüyor.

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