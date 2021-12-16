Kuzey Kore lideri Kim'in 10 yılı

Kuzey Kore lideri Kim Jong un 10 yıl önce iktidara geldiğinden beri, ülkeyi izole ederek mutlak güçle yönetti, nükleer kapasitesini önemli ölçüde genişletti ve o dönem görevdeki ABD başkanıyla görüşme gerçekleştiren ilk lider oldu.