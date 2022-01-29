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Kuzey Kore'den bu kez de sıradışı telefon yasağı - Son Dakika Haberler

Kuzey Kore'den bu kez de sıradışı telefon yasağı

Kuzey Kore'nin, Güney Kore'deki insanlarla telefonda konuşanları ağır şekilde cezalandıracaklarını açıklamasının ardından tansiyon yükseliyor.

29.01.2022 - 16:51 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM

  • Daily NK'e konuşan bir kaynağa göre, Devlet Güvenlik Bakanlığı Yanggang eyaletinde Çin yapımı cep telefonu kullanan kişilerin cezalandırılması çağrısında bulunan bir emir yayımladı.

  • Yetkililer bilgi sızdırılması, iltica ve yasadışı sınır geçişleri de dahil olmak üzere “sosyalizme zarar veren” davranışları durdurmak için Çin yapımı cep telefonlarında sıkı kontroller için bir kez daha çağrıda bulundular.

     

     

  • Habere göre Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın Yanggang Eyaleti şubesi, bölüm şefi ve rütbeli yetkililerin katıldığı bir acil durum toplantısı düzenledi. Toplantıda, son birkaç yılda yetkililerin sınır bölgesindeki operasyondan kaçmayı başaran Çin yapımı cep telefonu kullanıcılarının her birinin tutuklanması ve cezalandırılması tartışıldı.

  • Toplantıda yetkililere, Güney Kore'deki kişilerle konuşurken yakalanan kişileri, sebepleri ne olursa olsun, suç ortaklarıyla birlikte zorunlu çalışma kamplarına göndermeleri için çağrıda bulunuldu.

  • Kuzey Kore 2015 yılında ülke dışındakilerle telefonda konuşanlara karşı bir yasa çıkardı ve “uluslararası iletişim suçunu” (Madde 222) ortaya çıkardı. Yasa, özellikle, başka ülkelerle iletişim kurmaya çalışıp yakalananlar için çalışma kampında beş yıla kadar çalıştırılmasını kapsıyordu.

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