Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Türkiye'nin otomobilinin tanıtılmasının üzerinden 2 ay geçmeden 'yavru vatan' da kendi otomobilini sahneye çıkardı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tanıttığı otomobil gibi yüzde yüz elektrikle çalışan bir model olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) otomobilinde Yakın Doğu Üniversitesi'nin imzası bulunuyor.

Tasarımı ve özellikleri ile dikkat çeken otomobilin ismi ise üniversitenin kurucusu Günsel ailesinden geliyor.

Otomotiv sektörünün yeni yıla heyecanla başlamasına yol açan her iki model de elektrikle çalışıyor olsa bile, tasarımı ve özellikleri ile farklı kitlelere hitap ediyor.

(Günsel B9)

Öyle ki, TOGG'un 2022'de piyasaya çıkaracağı ilk model c-segment bir SUV, Günsel'in ilk elektrikli otomobili ise 3 kapılı hatchback olacak.

İki otomobilin karoser farkı, araçlarda kullanılan batarya ve elektrik motorlarını da birbirlerinden ayırıyor. Bu noktada, Günsel'in ve TOGG'un özelliklerine yakından bakmakta fayda var.

FARKLI KULVARLARDALAR

Öncelikle şunu belirtelim, hem TOGG hem de Günsel önümüzdeki yıllarda doğrudan birbirleri ile rakip haline gelecek.

Çünkü, TOGG'un ajandasında elektrikli hatchback model bulunurken, Günsel de TOGG'un 2022'de yollara çıkacak SUV modeli ile aynı tarihlerde kendi SUV modelini piyasaya sürecek.

Fakat bizim özelliklerini karşılaştırdığımız modeller ise, her ne kadar aynı segmentte olmasalar da, Günsel'in hatchback otomobili ile TOGG'un SUV'u.

Gelelim her iki yerli elektrikli otomobilin özelliklerine.

TOGG Günsel Batarya 90 kWh/45 kWh 52,5 kWh Motor gücü 200 bg/400 bg 187 bg Menzil 300 km/500 km 350 km Şarj süresi 30 dk (%80) 20 dk

Daha yeni bir model olmasından yola çıkarak önce Günsel'e yakında bakalım. 3 kapılı bir hatchback olan Günsel B9'un menzili 350 kilometre ve motor gücü ise 187 beygire denk gelecek şekilde 140 kW olarak açıklanıyor.

Öte yandan, Günsel B9'da 52.5 kWh'lık bir batarya paketine yer verildiği de aktarılıyor.

0’dan 100 km’ye 8 saniyede ulaşabildiği açıklanan otomobilin, hızlı şarj ünitesi kullanıldığında 20 dakika içinde şarj olabildiği belirtiliyor.

İKİ GÜÇ SEÇENEĞİ BULUNUYOR

Günsel'in aksine TOGG'un C segment SUV modelinin iki farklı güç seçeneği bulunuyor.

Güçlü versiyonun motor gücü 400 beygir ve menzili 500 kilometre olarak açıklanırken, standart versiyonda ise 200 beygir güç üreten bir elektrik motoru otomobile 300 kilometre menzil sağlıyor.

TOGG'un SUV modelinde güçlü versiyonda yaklaşık 90 kWh kapasiteli bir batarya paketi görev yapacak, daha güçsüz versiyonda ise 45 kWh kapasiteli bir bataryanın görev yapması bekleniyor.

(TOGG SUV)

Bu aşamada TOGG'un Günsel'den en büyük farkı, dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olması.

Daha güçlü versiyonda yer alan ve her iki aksta ayrı ayrı konumlandırılan çift elektrik motor otomobile dört tekerlekten çekiş özelliği kazandırırken, güçsüz versiyonda yer alan tek elektrik motor otomobili arkadan itiş ile ilerletecek.

(Günsel J9)

Her ne kadar Günsel'in SUV modeli J9'unda dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip olma ihtimali bulunsa da, B9 isimli hatchback versiyonda tek bir elektrik motoru görev yapıyor.

FİYATLARI BELLİ DEĞİL

İki otomobilin de fiyatı hakkında bir açıklama bulunmuyor.

Fakat sınıf farkından dolayı Günsel B9'un TOGG'un C-SUV modelinden daha ucuz olacağını söylemek sanırım yanlış olmayacaktır.

TOGG ve Günsel'in henüz piyasaya çıkmadan heyecan yarattığı göz önüne alındığında, her iki markanın yerli pazardaki tüketici talebini içten yanmalı motorlardan elektrikli modellere doğru beklenenden daha hızlı kaydırma ihtimali bulunuyor.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın yerli elektrikli otomobillerinin yaygınlaşması için ise, bu otomobillere uygulanacak vergiler belirleyici olacak.