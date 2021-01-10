Barıştılar!

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk, ABC1’de yüzde 3.85 rating ve yüzde 7.34 izlenme payı, AB’de yüzde 2.00 rating ve 4.03 izlenme payı, Total’de 6.31 rating ve yüzde 12.53 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte #BarışZamanı etiketi uzun süre sosyal medyada konuşuldu.

KUZEY, KENDİNİ AFFETTİRMEK İÇİN BÜYÜK ÇABA GÖSTERDİ!

Kuzey'i müşterisi Şahika ile birlikte gören Yıldız, durumu yanlış anlayınca öfkeyle evden ayrıldı. Bir kez daha Kuzey tarafından hayal kırıklığına uğradığı için derinden sarsılan Yıldız, soluğu Yason Burnu'nda alırken, Kuzey de kendini affettirmek için peşinden gitti ancak Yıldız'ı ikna etmek hiç kolay olmadı. Pes etmeyerek Yıldız'ın gönlünü almak için romantik sürprizler yapan Kuzey, Yıldız'ın öfkesiyle karşılaştı.

Kuzey'in barışma çabası;

YILDIZ, GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ!

Nahide'nin altın gününde yaptıklarıyla kadınları çileden çıkaran Cevher, bir kez daha altın gününe geldi ancak bu sefer kadınlardan özür dileyerek onları eğlendirdi. Cevher'in şarkı söylediği eğlenceli anlar ise büyük alkış topladı. Kuzey ve Yıldız arasındaki küslüğü bitiren de Cevher Amca oldu. Yıldız'la konuşan Cevher, yaşanılanların kendi hatası olduğunu söyleyerek durumu açıkladı.

Cevher Kadıoğlu-Ben Kalender Meşrebim;

Yıldız, gerçekleri Cevher'den duyuyor;

KUZEY İLE YILDIZ'IN ROMANTİK ANLARI!

Kuzey'in suçsuz olduğunu duyan Yıldız, aşk yuvalarına gelerek her şeye baştan başlamayı teklif etti ve ikili olayı tatlıya bağlayarak barıştı. Finalde Kuzey ve Yıldız'ın romantik anları seyircileri de derinden etkilemeyi başardı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 47. bölüm tanıtımı yayınlandı. Gökçe'nin yeniden yürüdüğünün görüldüğü eğlenceli tanıtımda Yıldız, Kuzey'in kızlarıyla aynı evde yaşamak istediğini söylüyor. Nahide'nin sancıları başlayınca Sefer'in telaşlı hali ise kahkaha dolu anlara sahne oluyor.



Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 47. Bölüm Tanıtımı;