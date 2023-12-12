Kuzey Boru halka arz borsa işlem tarihi: Kuzey Boru ne zaman işlem görecek, kaç lot verecek?
Kuzey Boru halka arz sonuçları geçtiğimiz günlerde SPK tarafından açıklandı. Kuzey Boru halka arzında yatırımcılara kişi başı 7 lot dağıtımı yapıldı. Sonuçların belli olmasıyla Borsa işlem tarihi araştırması sıklaştı. Bu noktada gözler "Kuzey Boru ne zaman işlem görecek?" sorusuna çevrildi. İşte, KBORU halka arz BİST işlem tarihi hakkında bilgiler...
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Kuzey Boru A.Ş. halka arzı 7-8 Aralık 2023 tarihleri arasında talep toplama işlemlerini tamamladı. 36,20 TL'den satış gerçekleştiren halka arzın sonuçları açıklandı. Peki, Kuzey Boru borsada ne zaman işlem görecek? İşte, KBORU bist kodlu Kuzey Boru halka arz borsa işlem tarihi ile ilgili detaylar...
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KUZEY BORU HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kuzey Boru A.Ş. 7-8 Kasım tarihlerinde halka arz kapsamında talep toplama işlemlerini gerçekleştirdi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından Kuzey Boru halka arz sonuçları açıklandı. Kuzey Boru A.Ş. halka arzında toplam talebi karşılanan yurt içi bireysel yatırımcı sayısı 3.449.487 oldu.
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KUZEY BORU KAÇ LOT VERDİ?
Kuzey Boru halka arzında yatırımcılara kişi başı 7 lot (253.40 TL) hisse dağıtımı yapıldı.
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KUZEY BORU NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Kuzey Boru'nun bu hafta içinde borsada işlem görmesi bekleniyor. Tarih netleştiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.
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KUZEY BORU HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Kuzey Boru halka arz hisse fiyatı 36,20 TL sabit fiyattan satılırken T1 ve T2 bakiyeleri kullanılabildi.