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        Haberler Gündem Kuzey Anadolu Fay Hattı hangi il ve ilçelerden geçiyor? Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde olan şehirler hangileri?

        Kuzey Anadolu Fay Hattı hangi il ve ilçelerden geçiyor? Kuzey Anadolu Fay Hattı depremleri

        Bursa'da gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından arama motorlarında: "Kuzey Anadolu Fay Hattı hangi il ve ilçelerden geçiyor? Kuzey Anadolu Fay Hattı şehirleri hangileri?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte Kuzey Anadolu Fay Hattı şehirleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 10:51 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:51
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        • 1

          Bugün saat 10.42 saatlerinde, Gemlik açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kuzey Anadolu Fay Hattı'na yakınlığıyla bilinen Gemlik'te yaşanan olayların ardından araştırılan: “Kuzey Anadolu Fay Hattı hangi il ve ilçelerden geçiyor? Kuzey Anadolu Fay Hattı şehirleri hangileri?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        • 2

          KUZEY ANADOLU FAY HATTI NEREDE?

          Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), Türkiye'nin kuzeyinden geçen ve yaklaşık 1.500 kilometre uzunluğunda olan bir fay hattıdır. Kuzey Anadolu Bölgesi'nin tamamının yanı sıra, Marmara Bölgesi'nin kuzeyi, Karadeniz Bölgesi'nin batısı ve Ege Bölgesi'nin kuzeydoğusunda yer almaktadır.

        • 3

          KUZEY ANADOLU FAY HATTI HANGİ ŞEHİRLERDEN GEÇER?

          KAF, Kuzey Anadolu Dağları'nın oluşumundan sorumlu olan fay hattıdır. Fay hattının geçtiği bölgelerde sık sık depremler meydana gelir. KAF'ın geçtiği illerden bazıları şunlardır:

          • Edirne
          • Kırklareli
          • Tekirdağ
          • İstanbul
          • Kocaeli
          • Sakarya
          • Bolu
          • Düzce
          • Zonguldak
          • Bartın
          • Karabük
          • Kastamonu
          • Sinop
          • Samsun
          • Ordu
          • Giresun
          • Artvin
          • Rize
          • Trabzon
          • Gümüşhane
          • Bayburt
          • Erzurum
          • Erzincan
          • Sivas
          • Tokat
          • Amasya
        • 4

          BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

          İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

          İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

          Tekirdağ, İstanbul (1. ve 2. bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Antalya, Samsun, Kars, Erzurum, Batman, Ardahan, Iğdır, Adana, Diyarbakır, Malatya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Ağrı, Çorum.

          ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

          Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

        • 5

          KAF, üç ana bölümden oluşur:

          • Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ): KAF'ın en kuzey bölümüdür. Marmara Bölgesi'nin kuzeyinden başlayarak, Karadeniz Bölgesi'nin batısına kadar uzanır.
          • Kuzey Anadolu Fay Kısmı (KAFK): KAF'ın orta bölümüdür. Karadeniz Bölgesi'nin batısından başlayarak, Ege Bölgesi'nin kuzeydoğusuna kadar uzanır.
          • Kuzey Anadolu Fay Başlangıcı (KAFKB): KAF'ın en güney bölümüdür. Ege Bölgesi'nin kuzeydoğusundan başlayarak, Doğu Anadolu Bölgesi'ne kadar uzanır.

          KAF, Türkiye'nin en aktif fay hatlarından biridir. Fay hattının geçtiği bölgelerde sık sık depremler meydana gelir. KAF'ın geçtiği bölgelerde yaşayan kişilerin deprem riskine karşı bilinçli olması ve gerekli önlemleri alması önemlidir.

        • 6

          KUZEY ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER

          1929 Sivas - Suşehri: 6,1

          1939 Erzincan: 7,9

          1942 Niksar – Erbaa: 7,0

          1943 Tosya – Ladik: 7,2

          1944 Bolu – Gerede: 7,2

          1951 Kurşunlu: 6,9

          1957 Abant: 7,1

          1966 Varto: 6,9

          1967 Mudurnu: 7,1

          1992 Erzincan: 6,7

          1999 Gölcük: 7,4

          1999 Düzce: 7,2

          2022 Düzce: 6,0

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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