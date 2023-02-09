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Olduğumuz yıl içerisinde en önemli bölgelerden biri olarak kabul görüyor. Aynı zamanda Amerika'nın kuzey alt kıtası olarak kabul edilir. Kuzeyde Arktik okyanuslarında, doğuda Atlantik okyanuslarında, batıda Büyük Okyanus ve güneydoğuda Güney Amerika ve Karayip Denizi ile sınırlanmıştır. Kuzey Amerika’da toplam kaç ülke var? Kuzey Amerika kıtasında yer alan ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika yer almaktadır. Bu kıta, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Karayip Denizi ve Arktik Okyanusu ile sınırlanmıştır.

Kuzey Amerika’daki Ülke Sayısı

Kuzey Amerika kıtasında toplam 23 bağımsız ülke ve 22 bağımlı bölge bulunmaktadır. Genellikle bu bağımlı bölgeler, Atlantik Denizi ve Karayip Denizi'nde bulunan küçük ve büyük adalardır. Kuzey Amerika'nın en büyük adası olan Grönland, Danimarka'nın yönetimindedir. Grönland coğrafi olarak Kuzey Amerika'nın bir parçası olduğu anlamına gelir, ancak Avrupa'da gelir.

Kuzey Amerika sadece üç eyaletten oluşur: Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika 9.970.610 kilometrekare ile Kanada, yüzölçümü açısından en büyük ülkedir. Dünyada yalnızca Rusya daha büyüktür. Kuzey Amerika 23 bağımsız devlete ayrılmıştır. Kuzeyde bölge de Arktik Okyanusu, doğu tarafında Atlantik Okyanusu ve hemen Güneydoğu tarafında ise Güney Amerika ve Karayip Denizi ile çevrilidir. Kuzey Amerika, Asya ve Afrika'dan sonra bölgelere göre üçüncü ve Asya, Afrika ve Avrupa'dan sonra nüfus bakımından dördüncü en büyük kıtadır.

Kuzey Amerika Kıtasındaki Ülke Sayısı ve İsimleri

Kanada, Kuzey Amerika'nın en büyük ülkesi ve dünyanın en büyük ikinci ülkesidir ve 9.984.670 kilometrekareye yayılmıştır ve şu anda Kanada'nın nüfusu 38.478.997'dir. Kuzey Amerika'nın en küçük ülkesi Saint Kitts’dir. Bu ülkenin(2022) nüfusu sadece 53668'dir. İşte, Kuzey Amerika Kıtasındaki Ülke Sayısı ve İsimleri

ABD Antigua ve Barbuda Bahamalar Barbados Belize Dominik Cumhuriyeti Dominika El Salvador Grenada Guatemala- Guatemala Haiti Honduras Jamaika Kanada Kosta Rika Küba Meksika Nikaragua Panama Saint Kitts ve Nevis Saint Lucia- Castries Saint Vincent ve Grenadinler Trinidad ve Tobago

Kuzey Amerika'nın en büyük ülkesi olan Kanada, Kuzey Amerika kıtasının kuzey kesiminde yer almaktadır. 10 il ve üç bölgeden oluşur. Ülke, 3.8 milyon mil kareyi kapsayan Kuzey Amerika'daki en büyük kara alanını işgal ediyor. Kanada, 35 milyon kişi olarak tahmin edilen çeşitli bir nüfusa sahiptir. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri gibi Kanada da göçmenler için favori bir ülkedir. Ülke, Kuzey Amerika'daki en iyi performans gösteren ikinci ekonomiye sahip. Ekonomisi imalat ve hizmet sektörlerinden kaynaklanmaktadır. Ek olarak, Kanada, ülkenin gelirine katkıda bulunan birçok doğal kaynağa sahiptir.

İkinci en kalabalık ve üçüncü en büyük Kuzey Amerika ülkesi Meksika’dır. Meksika, Kuzey Amerika kıtasının güney bölgesinde yer almaktadır. Yaklaşık 761.000 mil karelik bir alanı kaplamaktadır. Ülke, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Kuzey Amerika'daki en büyük ikinci nüfusa sahiptir.

Amerika, MS 1492 yılında İtalyan kaşif Columbus tarafından keşfedilmiş, daha sonra bu kıtanın adı en eski İtalyan kaşif Amerigo Vespucci'den sonra Amerika adını almış ve bu toprakların kuzey bölgesinde olması nedeniyle daha sonra Kuzey Amerika adını almıştır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk