AA

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine denk gelen Anneler Günü'nde en fazla talep gören sektörlerden biri de kuyumcular oldu. Salgın nedeniyle fiziksel mağazalarının çoğunu kapatan kuyumcular, işlerini internetten yürütüyor.

Mağazalarının büyük çoğunluğunu kapatan sektör, Anneler Günü dolayısıyla gelen tüketici taleplerine bu sene çoğunlukla online alışverişle yanıt verdi. Sektör temsilcileri Anneler Günü kapsamında aldıkları talepten memnun olsa da, mağazalarını açacakları günü sabırsızlıkla bekliyor.

Sürece ilişkin bilgi veren İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, Yılbaşı, Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi duygu yoğunluklarının zirveye çıktığı özel zamanların, kuyumculuk sektörü için büyük önem taşıdığını söyledi.

Yıllık cironun yüzde 25'ini bu özel günlerin olduğu haftalarda gerçekleştirdiklerine işaret eden Atayık, "Bu yıl pandemi süreci nedeniyle buruk bir süreçten geçiyoruz. Hem annelerimizin büyük bir kısmı virüs tehdidi nedeniyle yaklaşık 45 gündür karantina altında. Risk grubunda oldukları için sokağa çıkma yasağı var. Kuyumcularımız, hem salgın süreci, hem de Mart-İstanbul Mücevher Fuarı'nın 2021 yılına ertelenmesi nedeniyle şu anda çok önemli bir stoka sahip. Her bütçe, çeşit ve zevke hitap eden model ve koleksiyonlarıyla sağlık tedbirlerini en üst düzeyde alarak açık olan mağazalarımızla hem fiziki olarak, hem de internet üzerinden yapılacak siparişlerle hizmet veriyor" dedi.

Atayık, normalleşme süreci adımlarıyla birlikte pozitif yansımaların tüketime de yansımasını beklediklerine işaret ederek, "Özellikle bu süreçte salgın dolayısıyla siparişlerin online mağazalara kaymasını bekliyoruz. Piyasadan aldığımız izlenimler de bu tespitlerimizi doğruluyor. Kuyumculukta kredi kartında 8 taksit imkanı sunulması özellikle hayatın tüm renklerinin eve sığdığı bugünlerde önemli bir alternatif sunacağına inanıyoruz. Anneler Günü'nde kredi kart satışları ve e-ticaretin bu yıl yüzde 15-20 artmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'E-TİCARETTE SERGİLENEN ÜRÜN TERCİH EDİLİYOR'

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, bugüne kadar Anneler Günü'nde en fazla ciro yapan sektörlerin 2019 yılına kadar mücevher sektörü olduğunu dile getirdi.

Bu sene pandemiden dolayı sektörün yüzde 90-95'inin kapalı olduğunu anımsatan Kamar, "Ancak bazı sokak mağazaları çalışıyor, onlarda haftada bir ya da iki gün çalışıyor. Mağazalardaki satışlar normal zamana göre yüzde 90-95 düştü. Fakat, özellikle online satışı olan mücevher şirketlerinin satışları yüzde 100 ile yüzde 500 arasında değişen oranlarla artmış. Fakat bu rakamlar 'çok iyi' söylemler değil çünkü mücevher sektöründe e-ticaret çok büyük rakamlar tutmuyor. Büyük mağaza zincirleri, e ticarette bir ya da iki mağazası kadar ciro yapabiliyor. Sepet ortalamasına bakarsak da bu sene 2 bin TL civarındaki ürünler alınıyor" dedi.

Kamar, tüketici tarafından bu sene alınan ürünlerin ise kendi tercihlerinden çok şirketlerin sosyal medyada öne çıkardığı ürünlerden oluştuğunu belirterek, "Tüketici tercihlerinde artık kendi istediğine değil, e ticarete koyulan ürünlere doğru bir kayış var" diye konuştu.

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