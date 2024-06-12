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        Haberler Bilgi Yaşam Kuyruğu veya kulağı kesik olan hayvan kurban edilir mi? Diyanet açıkladı

        Kuyruğu veya kulağı kesik olan hayvan kurban edilir mi? Diyanet açıkladı

        Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklarla ilgili hususlar araştırılıyor. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar Kuyruğu veya kulağı kesik olan hayvan kurban edilir mi sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı kuyruğu kesik olan hayvanların kurbanlık olup olmayacağına ilişkin merak edilen soruyu yanıtladı. İşte Diyanet açıklaması

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 14:57 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:57
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        • 1

          Kurban Bayramı'nın 1. günü itibarıyla kurban keserek dini görevlerini yerine getirmek isteyenler bazı hususları merak ediyor. Bunlardan birisi de kuyruğu veya kulağı kesik olan hayvan kurban edilir mi sorusunun yanıtı oluyor. İşte detaylar

        • 2

          KUYRUKSUZ VEYA KUYRUĞU KESİK KOYUNLAR KURBAN EDİLEBİLİR Mİ?

          Doğuştan kuyruksuz olan veya besili olması için küçük yaşta kuyrukları boğulmak suretiyle düşürülen koyunların kurban edilmelerinde bir sakınca yoktur. Ancak bir kaza ile değerini azaltacak şekilde kuyruğunun tamamı veya yarısından çoğu kopan hayvanın kurban edilmesi caiz değildir (İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 9/514-515)

        • 3

          KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2024

          Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sene başı yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.

          Buna göre; 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

          15 Haziran Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.

        • 4
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