HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sel ve su baskınları nedeniyle herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığının belirtildiği açıklamada su baskını oluşan ev ve diğer mekanlarda AFAD ekiplerince hasar tespit çalışmalarının sürdüğü, yoğun yağıştan tarımsal alanlarda ve meyve bahçelerinde herhangi bir zararla karşılaşılmadığının Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüklerince yapılan çalışmalar neticesinde tespit edildiği bildirildi.